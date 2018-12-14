Как правильно выбрать шампанское на новогодний стол? 6 14.12.2018, 13:48

1,934

Прежде всего нужно обратить внимание на цвет бутылки шампанского.

Новогодний стол невозможно представить без шампанского. Оно есть на столе у всех – даже тех, кто его не любит. Ведь под бой курантов принято поднимать бокал именно с игристым вином. Итак, как правильно выбрать шампанское рассказал сайт tolknews.ru:

Какой должна быть бутылка?

Прежде всего нужно обратить внимание на цвет бутылки шампанского. Она должна быть насыщенного зеленого цвета. Бутылку из светлого стекла лучше не брать – она пропускает к игристому вину солнечные лучи, под действием которых даже самый лучший напиток может потерять первоначальный вкус и начать горчить. Что касается горлышка, то оно должно быть затянуто не фольгой, а специальной золотистой или серебристой пленкой с перфорацией, позволяющей увидеть пробку. Отметим, что пластиковая пробка не рекомендуется, поскольку может пропускать воздух. В хороших магазинах бутылки лежат на боку, чтобы пробка смачивалась вином и сохраняла герметичность.

Что должно быть указано на этикетке?

1. На этикетке обязательно должен быть указан год урожая. Если он не указан, то это говорит не о низком качестве шампанского, а о короткой выдержке – менее 12 месяцев.

2. Название винного дома и год его основания.

3. Качество шампанского возрастает, если на этикетке есть слова: Methode classique. Это означает, что игристое вино изготовлено классическим методом, подразумевающим вторичную ферментацию. При таком методе неповторимый вкус создается естественными процессами, без участия каких-либо химических добавок.

4. Крепость шампанского должна быть от 10,5%. Если на этикетке указана меньшая крепость, то это говорит о несоответствии процесса производства требованиям.

5. На этикетке должна быть написана двухбуквенная аббревиатура: ND или RM. Так маркируют свой продукт виноградарские компании Франции. Наличие подобной надписи свидетельствует о том, что вы купили настоящее французское шампанское.

На что нужно обратить внимание, когда бутылка уже открыта?

Когда бутылка откупорена, нужно обратить внимание на запах. От напитка должен исходить едва уловимый фруктовый запах. Если от открытой бутылки начало пахнуть уксусом, дрожжами или спиртом – это верный признак того, что вы купили продукт низкого качества. Такое шампанское лучше не пить. Когда напиток налит в бокал, нужно обратить внимание на пузырьки. Они должны быть мелкими. Считается, что чем мельче пузырьки, тем лучше. При этом подниматься они должны стройными ниточками в течение нескольких часов.

Настоящее игристое вино выдерживают в бутылках, которые укладывают набок с определенным градусом наклона и переворачивают по особой технологии.