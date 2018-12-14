Доллар подорожал на последних торгах недели 4 14.12.2018, 13:56

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Российский рубль подешевел.

На валютных торгах в Минске 14 декабря доллар подорожал, а евро и российский рубль подешевели.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Доллар стал дороже на Br0,0016 и составляет Br2,122 (13 декабря - Br2,1204 за $1).

Евро подешевел на Br0,0094 до Br2,4042 (13 декабря - Br2,4136 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0086 до Br3,1935 за 100 российских рублей (13 декабря - Br3,2021 за 100 российских рублей).