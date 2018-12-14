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Stratfor: Россию в 2019 году ждут протесты

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  • 14.12.2018, 14:12
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Непопулярные реформы подстегнут оппозицию к действиям.

Непопулярные экономические реформы типа повышения пенсионного возраста и увеличения НДС будут вызывать протесты в стране, которые станут подстегивать деятели оппозиции, такие как Алексей Навальный. Кремль в ответ на демонстрации протеста станет закручивать гайки, осуществлять политические перестановки и будет выборочно идти на уступки требованиям общества, пишется в прогнозе американской частной разведывательно-аналитической компании Stratfor, (перевод - inosmi.ru ).

Господствующие позиции правящей партии «Единая Россия» будут ослабевать, а партии системной оппозиции в сентябре на региональных выборах поспорят за губернаторские кресла и парламентские мандаты.

В 2019 году внутренние волнения в России могут продолжиться. Оппозиционные партии станут расширять сотрудничество друг с другом в попытке создать более мощный фронт противодействия «Единой России».

Что касается сферы безопасности, то Россия проведет перестановки в руководстве ведомства военной разведки ГРУ после серии скандальных операций за рубежом, перераспределив часть его обязанностей и средств между другими органами безопасности, включая Федеральную службу безопасности (ФСБ) и Службу внешней разведки (СВР).


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