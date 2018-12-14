Все идет по плану: последствия капремонтов и строительные ляпы 4 14.12.2018, 14:23

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Hесколько примеров необязательного отношения белорусских строителей к выполнению запланированного.

На канале «Дискавери» есть познавательная передача «Как это сделано». В одной из серий китайский подрядчик рассказывал, как его компании удается строить небоскребы в очень сжатые сроки, пишет tut.by.

Секрет прост: перед началом строительства нужно составить подробный план всех работ, вплоть до графика установки розеток. У нас планировать тоже умеют. Только с исполнением беда — редкий капремонт заканчивался к указанной в проекте дате. И главное, всегда есть официальное оправдание: деньги закончились, материал не подвезли, снег пошел. Сегодня на «Доске позора» как раз есть несколько примеров необязательного отношения к выполнению запланированного.

В городе Дзержинске в доме № 61 по улице Фурманова два года назад запланировали сделать капремонт — нашли деньги и выбрали подрядчика. А тот ремонт не закончил и с объекта ушел. А жители остались у разбитого подъезда. Сначала на текущую кровлю, на разгром в подъездах и во дворе, на качество работ они жаловались заказчику капремонта — местному ЖКХ. И тот решил проблему официальным письмом, в котором говорилось, что подрядчик подвел и нужно думать, как закончить ремонт без него.

И взял паузу для размышлений. Жители в это время вели переписку с КГК, прокуратурой. И вот блеснул луч надежды: жители дома получили ответ, что ремонт закончат 30 декабря. И все бы хорошо, если бы не пояснение в конце: «окончание работ до 30 декабря 2018 года без учета перенесенных видов работ». Жители теперь пишут: «Это значит, что капремонт на самом деле продолжится в следующем году?»

Вот так делают капремонт на Лынькова, 61, в Минске. Понижение бордюра почему-то есть не перед каждым подъездом.

«Анатомическая» скамейка из дорожного отбойника в поселке Крупский. Все гениальное — просто.

Вокруг гимназии № 21 и школы № 162 в Минске установили ограждение. А калитка и дорожка не совпали. И где работники учились?

Это дорожка к магазинчику «Изюминка» на Лобанка в Минске. Автор фото пишет, что завершает ее вот такая замечательная лестница «мечта пешехода».

Это Солигорск, улица Парковая, 13. В прошлый раз читатель жаловался на то, что возле мусорного бака скользко. А вот как подойти к мусорке в оттепель?

Автор фото сообщает, что так ЖЭУ-9 города Могилева решило слегка «отремонтировать» крыльцо и прямо по талому снегу работники намазали бетон.

Это строительный шедевр от работников ЖЭСа — уличную плитку они приклеили на пену у входа в ЖЭУ 61.

Вот таким образом произвели подключения сразу две компании МТИС и VELCOM в этажном щитке по ул. Воронянского, 11/4.

Но позже одумались и переделали. Автор фото пишет: «Ну вот, уже видно качество работы, молодцы».

Улица Чкалова, 30, Минск. Клубок проводки на этаже — это нормально? Ну нет конечно!

Посмотрите, как на Воронянского аккуратно сделано.

Боровляны, ул. 40 лет Победы. Дорожка, по которой дети ходят в школу. Интересно, так и было запланировано?

Дзержинск, улица Пушкина, 9а. Вот какое пояснение дает автор фото: «Приехали газовики, сняли на поверку счетчик, поставили другой. Только немножко не так, как надо: циферблат с показаниями смотрит на стену. Чтобы их увидеть, нужно пройти квест с зеркалом — умудриться туда подлезть, а потом еще и цифры правильные написать в зеркальном отражении».

В этом же подъезде прикольный чугунный радиатор.

Так в Воложине в переулке Дзержинского положили асфальт и сделали тротуар. Правда, саму дорогу решили пока не делать. План поменялся?

А еще на этой неделе нам пришло официальное письмо. В нем — обнадеживающие новости: лестницу возле детского сада по улице Седых в Минске включили в план благоустройства на следующий год.

И напоследок еще одна хорошая новость: на Заславской, 25, в Минске летом отремонтировали уличную лестницу, а недавно сделали пандус.