Серб Боян Дубаич стал игроком БАТЭ 14.12.2018, 14:53

Боян Дубаич

Он стал первым новобранцем ФК БАТЭ в стартовавшем межсезонье.

Первым новобранцем ФК БАТЭ в стартовавшем межсезонье стал сербский форвард Боян Дубаич, который на протяжении двух предыдущих лет защищал цвета "Городеи", пишет «Прессбол».

Уроженец города Нови-Сад занимался футболом в детско-юношеской школе "Инджии" (первый тренер Стоян Кнежевич). Затем в этом клубе начал и профессиональную карьеру — выступал в 2007-2013 годах с арендной отлучкой в "Раднички" из Сомбора (2010).

Летом 2013-го Боян решил попробовать свои силы за границей, присоединившись к швейцарскому "Лугано" (Д2). В 2015-м перебрался в игравший в той же лиге "Ле Монт". А в следующем сезоне отправился в таиландский "Сисакет".

С марта прошлого года и до настоящего времени — футболист "Городеи". В составе "сахарников" превратился в подлинного лидера, в 47 официальных поединках записав в личный актив 23 гола и отдав 7 результативных передач.

Отличительная черта Дубаича: он умеет забивать в том числе сильным командам. Так, ворота "желто-синих" поражал четырежды. Причем в обоих чемпионатах Беларуси (2017, 2018) Дубаич отличался не менее 10 раз!

"Добро пожаловать в БАТЭ, Боян!" — приветствует новобранца официальный сайт БАТЭ.