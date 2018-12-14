Сколько раз патриарх Кирилл просил у Путина свободу для пленных украинцев? 9 Дмитрий Литвин

14.12.2018, 15:07

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Вот почему он проиграл борьбу за Украину.

Патриарх Кирилл пишет письма всему миру с жалобами на церковные новации в Украине. Уже успел пожаловаться другим патриархам и церквям, папе римскому, в ООН и даже Меркель и Макрону как лидерам "Нормандской четверки". Жаль, что пока не отправлял писем в МВФ и Цукербергу, это было бы куда громче с точки зрения нынешних реалий украинской политической жизни.

И ведь любопытно – это происходит на фоне очередных судилищ над захваченными Россией украинцами. Некоторые украинские пленные сидят в российских тюрьмах уже годы. Причем не только на территории непосредственно России, но и в Крыму, и в Донецке с Луганском, то есть на типа канонической территории УПЦ, которую Кирилл считает частью своего церковного тела.

Простые вопросы: сколько писем патриарх Кирилл написал в защиту этих конкретных людей? Ни одного? Сколько раз патриарх Кирилл просил у Путина свободу для этих украинцев, ведь сам же Кирилл считает себя патриархом и для них? Ни разу не просил? Это очень показательно и исчерпывающе объясняет, почему московская церковь проиграла борьбу за Украину.

Как сказал любимый Иисус по этому поводу, "не может дерево благородное приносить дурных плодов, а дерево худое приносить добрых плодов; всякое дерево, которое не приносит доброго плода, срубают и бросают в огонь".

Дмитрий Литвин, "Фейсбук"