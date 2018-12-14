Пять самых кассовых фильмов всех времен 5 14.12.2018, 17:34

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Сборы от каждой картины превысили полтора миллиарда долларов.

Чтобы снять фильм с участием популярных актеров и впечатляющими спецэффектами, продюсеры вынуждены вкладывать миллионы. Производственный бюджет $100–200 млн на один проект — сегодня обычная практика, пишет РБК.

Эти средства идут на гонорары артистам, аренду площадок, грим, реквизит, покупку оборудования, выплату зарплаты съемочной группе. Для проведения рекламных кампаний требуются дополнительные несколько десятков миллионов долларов, которые обычно не попадают в официальный бюджет.

Каждый год на экраны выходят сотни дорогих кинокартин. Их продвижение начинается уже на стадии подготовки сценария. И все же суммы выручки от продажи билетов в кинотеатрах далеко не всегда способны окупить вложенные деньги: половину прибыли с проката фильма получают сами кинотеатры. Но есть и финансово успешные проекты, которые приносят киностудиям высокий доход. Лидеры среди них — эти пять фильмов, которые многократно окупили свой бюджет и стали самых прибыльными в истории кино.

«Мир Юрского периода». $1,672 млрд

«Мир Юрского периода» Колина Треворроу, продолживший серию фантастических фильмов «Парк юрского периода», вышел на экраны в 2015 году. Действие происходит на вымышленном острове Исла-Нублар спустя 22 года после событий первой ленты. Необычный парк развлечений с ручными динозаврами уже не пользуется былой популярностью. Чтобы поднять посещаемость, генетики выводят Индоминуса Рекса, новый вид древних рептилий. Обладая развитым интеллектом, хищник легко покидает вольер, собирает стаю и устраивает настоящий разгром. В финале фильма разворачивается эпическое сражение между тираннозавром, велоцираптором и модифицированным Индоминусом. После битвы парк в очередной раз закрывают.

Выпустить эту картину планировали еще в 2005-м, но съемки были отложены до апреля 2014 года. Стартовые сборы долгожданной киноленты составили рекордные $524,4 млн. Одним из факторов, обеспечивших финансовый успех, стали звездные имена. Продюсером картины выступил Стивен Спилберг — режиссер первых двух частей трилогии. А главную роль исполнил Крис Прэтт, ранее известный по фильмам «Стражи Галактики» и «Лего. Фильм». Кроме того, «Мир Юрского периода» был представлен в форматах IMAX и 3D, которые обеспечили более половины всей кассы. При бюджете $150 млн общие сборы составили $1,672 млрд.

«Мстители: Война бесконечности». $2,046 млрд

Новые «Мстители» братьев Руссо преодолели рубеж кассовых сборов $1 млрд еще до старта проката в Китае. Для этого потребовалось всего 11 дней. За первые прокатные выходные в России фантастический боевик взял 310 млн руб., а его мировые сборы превысили отметку $630 млн. Рекорд поставил и первый трейлер «Войны бесконечности»: за сутки его посмотрели 230 млн раз. Картина 2018 года объединила почти всех персонажей, которые когда-либо появлялись в фильмах кинематографической вселенной Marvel. Здесь и Тони Старк, и Тор, и Доктор Стрендж, и даже герои «Стражей галактики». Не удивительно, что на создание картины был потрачен $321 млн.

Объединить супергеройские силы потребовалось для борьбы с межгалактическим злодеем Таносом и его Черным орденом. В результате лента заняла четвертое место среди самых прибыльных киноработ всех времен, собрав более $2,046 млрд. По словам директора Marvel Studios Кевина Файги, две части «Войны бесконечности» станут кульминацией всех предыдущих фильмов за 10 лет существования вымышленной вселенной. В России премьера заключительной части саги назначена на 25 апреля 2019 года. В память о съемках занятые в фильме Скарлетт Йоханссон, Крис Эванс, Джереми Реннер, Роберт Дауни — младший и Крис Хемсворт сделали себе одинаковые татуировки с символом Мстителей.

«Звездные войны: Пробуждение силы». $2,068 млрд

Седьмые «Звездные войны» стали еще одной ожидаемой киноновинкой 2015 года, принесшей своим владельцам внушительный доход. С финансовой точки зрения этот эпизод считается самым успешным фильмом франшизы. Окупить вложенные в него $245 млн удалось еще до премьеры — за счет рекламных контрактов и предзаказов. Уже в первый день проката фильм Джеффри Абрамса установил рекорд по продаже билетов в США — в пятницу 18 декабря «Звездные войны» собрали $120,5 млн. А по результатам дебютного уикенда студия The Walt Disney заработала $528 млн, обойдя Universal Pictures с «Миром Юрского периода» более чем на $3 млн.

После участия в фильме исполнитель главной роли Харрисон Форд получил звание самого кассового актера в истории. Совокупный доход за всю его карьеру составляет около $4,7 млрд. Общие сборы ленты на сегодняшний день — $2,068 млрд. И все же основные средства владельцы киноэпопеи получают не от фильмов. Куда больше денег приносит торговая марка Star Wars. Права на использование образов персонажей и производство товаров в стилистике саги покупают многие крупные компании. Среди них Adidas, Duracell, General Mills, Subway, HP. Только в 2015 году на игрушечных чубакках и световых мечах американские торговые сети заработали более $700 млн.

«Титаник». $2,187 млрд

Шедевр Джеймса Кэмерона долгое время оставался кассовым лидером мирового кинопроката. Огромным стал и производственный бюджет: на создание фильма потребовалось $200 млн. На тот момент идею вложить в мелодраму такую сумму считали безумной: фильм мог оказаться провальным. Однако «Титаник» смог многократно окупить эти средства — он находился в прокате целых 287 дней. В свой первый уикенд в декабре 1997 года картина собрала $28,6 млн, но уже к Новому году эта цифра перешагнула порог $100 млн. В 1998 году «Титаник» получил 11 статуэток «Оскар» и был назван лучшим фильмом 1997 года.

Вплоть до 2009 года работа канадца занимала первую строчку в рейтинге самых прибыльных фильмов. Однако не все поклонники знают, что выделенных компаниями 20th Century Fox и Paramount Pictures $120 млн не хватило на съемки. Покрывать перерасход они отказывались. Чтобы закончить фильм, Джеймсу Кэмерону пришлось вкладывать в производство личные деньги. В 2005 году у режиссера появилась идея перевыпустить культовую драму о любви в формате 3D. На ее воплощение ушло чуть больше года и $18 млн. Премьера объемного «Титаника» состоялась в столетнюю годовщину гибели лайнера и прибавила к сборам еще $343,5 млн.

«Аватар». $2,787 млрд

Самым кассовым блокбастером в истории кинематографа в течение девяти лет остается «Аватар». Собрать с продажи билетов свыше $2,787 млрд пока не удалось ни одной кинокартине. Среди наших соотечественников фильм Кэмерона пользовался особенным успехом: Россия вошла в число стран, где «Аватар» получил самые высокие кассовые сборы. Только за первые 18 дней сумма выручки от показа составила $55 млн, а в дальнейшем выросла до $119,9 млн. Это произошло отчасти благодаря революционным для того времени цифровым 3D-технологиям. Несмотря на разницу в цене, за билетами на сеансы в трехмерном формате выстраивались очереди. Попасть на показ было трудно даже в ранние часы.

Кроме рекордных доходов, история о вымышленном внеземном мире и пандорийцах принесла своим создателям три премии «Оскар». Золотые статуэтки были вручены за лучшие визуальные эффекты, операторскую работу и работу художника-постановщика. Сейчас режиссер снимает вторую и третью части «Аватара». На этот раз зрители увидят пандорийский океан, населенный не менее удивительными существами. Для своих проектов режиссер на пять лет арендовал площадку MBS Media Campus в Южной Калифорнии. Второй фильм обещают показать в декабре 2020 года. В дальнейшем Кэмерон намерен выпустить еще два сиквела. Таким образом, фэнтези-сага будет состоять из пяти фильмов.