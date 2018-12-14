Экс-глава Нацбанка: Идеал для нас - демократия, а не авторитаризм 3 14.12.2018, 17:36

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Станислав Богданкевич

Беларусь - европейская страна.

На вопрос, удастся ли России принудить Беларусь к объединению национальных валют и другим интеграционным шагам, «Радыё Свабода» ответил бывший председатель Национального банка Беларуси Станислав Богданкевич.

- И тогда, в начале 2000-х, не удалось, и теперь вряд ли удастся. Беларусь хочет сохранить суверенитет и независимость. Объединение с Россией - это потеря независимости, - убежден экс-глава Нацбанка Беларуси.

По его словам, поскольку Россия большая и по размерам валового национального продукта несопоставима с Беларусью, она всегда будет доминировать. Поэтому, чтобы не быть в подчинении, Беларуси нужно сохранить и независимую валюту, и другие атрибуты независимости.

Относительно вероятной денежной выгоды от объединения денежных систем двух стран Станислав Богданкевич сказал, что существуют вещи, которые не должны продаваться ни за какие деньги, - это независимость:

- И почему обязательно нужно продаваться от того, что нет своей нефти и газа? Сколько стран есть, которые не имеют нефти и газа, но живут, развиваются экономически и политически.

Он добавил, что разделяет мнение Станислава Шушкевича, который недавно в интервью сказал, что мы могли бы дружить с Россией, если бы она была другой - демократической, предсказуемой в политическом плане, - но она таковой не является.

- Если бы она была цивилизованной европейской страной, можно было бы еще об этом думать, но Россия, которую мы сегодня наблюдаем - это дикая Россия. Которая готова нарушать международные соглашения, готова стрелять в так называемых братьев. Разве можно думать об объединении с такой страной? - считает Богданкевич.

Он назвал «дикостью» инцидент в Керченском проливе, когда 25 ноябре российские военные открыли огонь по кораблям украинских ВМС, захватили их и арестовали украинских моряков, обвинив их в нарушении государственной границы:

«Мы европейская страна, и идеал для нас - демократия, не авторитаризм»

По мнению бывшего председателя Нацбанка, с одной стороны, Россия более рыночная, с другой - не менее авторитарная. Поэтому его позиция остается неизменной - сегодня нужно сохранять суверенитет, и не только из экономических резонов, но и политических:

- Мы все же европейская страна, и идеал для нас - это демократия а не авторитаризм.

«Сколько можно быть нахлебницей? Отсюда и угроза независимости»

Удастся ли белорусскому руководству договориться о компенсации потерь от налогового маневра в России? Станислав Богданкевич считает, что шансы остаются.

- Полагаю, Россия уступит в очередной раз, ей важно сохранять Беларусь как придаток своей империи, и поэтому она пойдет на некоторые уступки. Другое дело, что Беларуси надо заканчивать с этим. Сколько можно быть нахлебницей? Именно отсюда главная угроза независимости.

По его словам, Лукашенко пока маневрирует, и это ему удается неплохо, но было бы хорошо, чтобы ему еще хватило политического духа перестроить систему управления государственными компаниями и предприятиями:

- Огромные доходы имеем, например, от калийной соли или некоторых других товаров, а куда их тратим? Тратим на содержание убыточного «Гомсельмаша» и других убыточных компаний. Могли бы поднять зарплату учителям, другим бюджетникам, а тратим впустую, и так много где. Такие ясные вещи, а Лукашенко 20 лет не решает этой проблемы и довел до того, что ему снова ставят ультиматум - объединять деньги.