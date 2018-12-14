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«Хорошо, что скоро рухнет»: появились свежие фото Крымского моста

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  • 14.12.2018, 17:49
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Блогер показал, как выглядит постройка российских оккупантов.

Построенный оккупантами Крымский мост блогер из аннексированого полуострова назвал "ловушкой", пишет unian.net.

Фотографии сооружения оккупантов опубликованы на странице блогера "RoksolanaToday&Крым" в Twitter.

"Как я понимаю, это вообще проект не моста, а забора, частокола с малюсенькой калиткой. Ловушка. Хорошо, что скоро рухнет. Плохо, что протоку нам загадит", — говорится в сообщении.


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