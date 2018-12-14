В Гомеле за получение взятки в миллион российских рублей судят бывшего замдиректора ЗЛиНа 6 14.12.2018, 17:58

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Он был задержан с поличным.

Согласно материалам уголовного дела, они организовали закупку комплектующих для нужд гомельского завода у одного из постоянных поставщиков — ЗАО «Брянсксельмаш». Летом 2017 года за благоприятное решение этих вопросов гендиректор «Брянсксельмаша» передал им 200 тысяч российских рублей, пишет gomel.today.

Установлено также, что 30 июня этого года он же передал гомельским управленцам в качестве взятки 1 миллион российских рублей. Однако в тот же день взяткополучатели и взяткодатель были задержаны с поличным сотрудниками КГБ Беларуси.

Экс-работникам ЗЛиНа вменяется в вину два эпизода: получение взятки группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере и покушение на получение взятки повторно, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. В зале суда было зачитано обвинение и генеральному директору ЗАО «Брянсксельмаш». Мужчине также инкриминируется два эпизода: дача взятки в крупном размере и покушение на дачу взятки повторно, в крупном размере. Обвиняемые признали вину в полном объеме.