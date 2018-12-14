закрыть
14 декабря 2018, пятница, 19:47
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

В Минске вручат антипремию для чиновников

5
  • 14.12.2018, 18:12
  • 1,784

Активисты высмеяли худших минских чиновников.

"Мы выступаем за цивилизованный диалог, а не за лай из-за угла", — пишут организаторы.

В Минске вручат антипремию для чиновников, информирует «Еврорадио» со ссылкой на greenbelarus.info. Ее основали организаторы кинофестиваля WATCH DOCS Belarus и инициатива "Город для горожан". Они хотят "очертить права человека и границы в публичном пространстве", высмеять худших минских чиновников. "Мы выступаем за цивилизованный диалог, а не за лай из-за угла, — пишут организаторы. — Поэтому представителей ведомств, отмеченных в нашем списке, мы пригласим на вручение нашей медали во время закрытия фестиваля".

На антипремию претендуют девять номинантов:

Мингорисполком — за планы вырубить почти 5 гектаров леса в Боровлянском сельсовете;

Спецкомбинат КБО — за "благоустройство" Военного кладбища;

"Мінская спадчына" — за реконструкцию Комсомольской улицы;

Белорусская Православная Церковь — за бульдозерную "реконструкцию" здания в Раковском предместье;

Администрация Первомайского района Минска — за пренебрежение чиновников к процедуре общественного обсуждения и мнения людей;

"Зеленстрой" — за уничтожение знаменитой ивы возле парка Горького и сотен других деревьев по всей столице;

Министерство труда и социальной защиты — за то, что считают некоторых граждан тунеядцами.

Следственный комитет — за "дело БелТА".

Комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома — за снос символа Грушевки, кинотеатра "Авангард".

Согласно голосованию, лидирует Мингорисполком. Вручение антипремии запланировано на 16 декабря.


популярное за неделю

Мнение

Считать вам, не пересчитать!
Считать вам, не пересчитать! Константин Скуратович
Эра милосердия
Эра милосердия Ирина Халип
Сильные люди
Сильные люди Наталья Радина
Старый декрет с новым бантиком
Старый декрет с новым бантиком Владимир Халип