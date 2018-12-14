В Минске вручат антипремию для чиновников 5 14.12.2018, 18:12

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Активисты высмеяли худших минских чиновников.

"Мы выступаем за цивилизованный диалог, а не за лай из-за угла", — пишут организаторы.

В Минске вручат антипремию для чиновников, информирует «Еврорадио» со ссылкой на greenbelarus.info. Ее основали организаторы кинофестиваля WATCH DOCS Belarus и инициатива "Город для горожан". Они хотят "очертить права человека и границы в публичном пространстве", высмеять худших минских чиновников. "Мы выступаем за цивилизованный диалог, а не за лай из-за угла, — пишут организаторы. — Поэтому представителей ведомств, отмеченных в нашем списке, мы пригласим на вручение нашей медали во время закрытия фестиваля".

На антипремию претендуют девять номинантов:

Мингорисполком — за планы вырубить почти 5 гектаров леса в Боровлянском сельсовете;

Спецкомбинат КБО — за "благоустройство" Военного кладбища;

"Мінская спадчына" — за реконструкцию Комсомольской улицы;

Белорусская Православная Церковь — за бульдозерную "реконструкцию" здания в Раковском предместье;

Администрация Первомайского района Минска — за пренебрежение чиновников к процедуре общественного обсуждения и мнения людей;

"Зеленстрой" — за уничтожение знаменитой ивы возле парка Горького и сотен других деревьев по всей столице;

Министерство труда и социальной защиты — за то, что считают некоторых граждан тунеядцами.

Следственный комитет — за "дело БелТА".

Комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома — за снос символа Грушевки, кинотеатра "Авангард".

Согласно голосованию, лидирует Мингорисполком. Вручение антипремии запланировано на 16 декабря.