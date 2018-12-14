Андрей Пионтковский: Никакого «Северного потока – 2» не будет 5 14.12.2018, 18:20

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Андрей Пионтковский

Три принятые в США проукраинские резолюции свидетельствуют о «небывалом энтузиазме» американского Конгресса.

Газопровод "Северный поток – 2" не будет введен в эксплуатацию. Такое мнение изданию "Гордон" выразил российский политолог Андрей Пионтковский, комментируя принятые Конгрессом США три проукраинские резолюции, в том числе и против "Северного потока – 2".

"Весь американский военно-политический истеблишмент имеет консолидированную позицию по отношению к российской агрессии в Украине. За исключением президента страны Дональда Трампа. Правда, позиции его настолько ослабли, что самостоятельно он уже ничего решать не может.

Так что в Москве могут забыть про "Трамп наш". Мы увидели небывалый энтузиазм Конгресса США в вопросе поддержки Украины. Другое дело, что и Европа не отстает. Европарламент тоже принял резолюцию по "Северному потоку – 2". Я думаю, никакого газопровода не будет. В то же время новоизбранная глава немецкого Христианско-демократического союза [Аннегрет Крамп-Карренбауэр] призывает ввести в Черное море корабли НАТО. Вы могли представить себе такое еще несколько недель назад? Это результат агрессии РФ в Керченском проливе. Происходит эскалация конфликта Москвы не только с Украиной, но и с Западом в целом", – подчеркнул политолог.

По его словам, РФ фактически устроила блокаду украинского побережья Азовского моря.

"Свобода судоходства для Запада – важнейший принцип. Извините, но для них это серьезнее прав человека. И тут у США разногласия, прежде всего, с Китаем. Россия, при всех ее агрессивных действиях, не дотягивает до статуса основного оппонента Америки. Но оставить безнаказанным надругательство РФ над принципом свободного судоходства США не могут. Это даст сигнал китайцам, что им тоже все дозволено. Но нужно еще посмотреть: агрессия в Керченском проливе была банальным просчетом либо сознательным повышением ставок со стороны Москвы.

Это станет известно во время избирательной кампании в Украине. Пока что Россия, по сути, устроила блокаду украинского побережья Азовского моря. Логичный следующий шаг – аннексия", – отметил Пионтковский.