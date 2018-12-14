«Прессбол»: Чиж вложил в минское «Динамо» $65 миллионов 8 14.12.2018, 18:27

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Юрий Чиж

Фото: kp.by

Издание раскрыло сумму инвестиций бизнесмена в столичный клуб.

В пятничном номере «Прессбола» опубликовали сумму инвестиций Юрий Чижа в минское «Динамо». По информации издания, президент «бело-голубых» вложил в клуб порядка 65 млн. долларов.

В ближайшее время Чиж может продать контрольный пакет акций минского «Динамо». Он работает в клубе с 1999 года. За это время минчане по одному разу выигрывали Кубок Беларуси и золотые медали чемпионата и дважды вышли в групповой этап Лиги Европы.

Вопрос о новом владельце «Динамо» может решиться в понедельник, 17 декабря. В числе возможных кандидатов на этот пост называют российского миллиардера Михаила Гуцериева, белорусского IT-предпринимателя Виктора Прокопеню и экс-партнера Чижа Владимира Япринцева.