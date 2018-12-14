закрыть
14 декабря 2018, пятница, 19:47
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

«Прессбол»: Чиж вложил в минское «Динамо» $65 миллионов

8
  • 14.12.2018, 18:27
  • 1,165
Юрий Чиж
Фото: kp.by

Издание раскрыло сумму инвестиций бизнесмена в столичный клуб.

В пятничном номере «Прессбола» опубликовали сумму инвестиций Юрий Чижа в минское «Динамо». По информации издания, президент «бело-голубых» вложил в клуб порядка 65 млн. долларов. 

В ближайшее время Чиж может продать контрольный пакет акций минского «Динамо». Он работает в клубе с 1999 года. За это время минчане по одному разу выигрывали Кубок Беларуси и золотые медали чемпионата и дважды вышли в групповой этап Лиги Европы. 

Вопрос о новом владельце «Динамо» может решиться в понедельник, 17 декабря. В числе возможных кандидатов на этот пост называют российского миллиардера Михаила Гуцериева, белорусского IT-предпринимателя Виктора Прокопеню и экс-партнера Чижа Владимира Япринцева.


популярное за неделю

Мнение

Считать вам, не пересчитать!
Считать вам, не пересчитать! Константин Скуратович
Эра милосердия
Эра милосердия Ирина Халип
Сильные люди
Сильные люди Наталья Радина
Старый декрет с новым бантиком
Старый декрет с новым бантиком Владимир Халип