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СБУ: Российская «фабрика троллей» пытается купить доступ к аккаунтам украинцев в Facebook и Twitter

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  • 14.12.2018, 20:42
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Аккаунты украинцев в соцсетях спецслужбы РФ намерены использовать для вмешательства в украинские выборы.

Представители российской фирмы "Агентство интернет-исследований", известной как "фабрика троллей", пытается купить у украинских пользователей доступ к аккаунтам в Facebook и Twitter. Об этом 14 декабря проинформировали в Службе безопасности Украины.

"Сотрудники Службы безопасности Украины зафиксировали массовые попытки использования спецслужбами РФ открытого инструментария социальных сетей Facebook и Twitter с целью дальнейшего вмешательства в избирательные процессы в Украине", – сказано в сообщении.

По данным украинской спецслужбы, россияне за денежное вознаграждение просят о временном доступе к так называемому рекламному кабинету аккаунтов для якобы "распространения через них таргетинговой рекламы и продвижения коммерческих интересов".

"На самом деле полученные представителями страны-агрессора права доступа к аккаунтам украинцев в социальных сетях будут использованы спецслужбами РФ для проведения разведывательно-подрывной деятельности, манипулирования общественным сознанием, вмешательства в предвыборные процессы, а также распространения антиукраинских материалов, направленных на дестабилизацию общественно-политической обстановки в государстве", – подчеркнули в СБУ.

Пользователей соцсетей спецслужба Украины призвала быть внимательными и сообщать на горячую линию СБУ о подобных предложениях или фактах размещения антиукраинских публикаций в интернете.

31 марта 2019 года в Украине должны состояться президентские выборы, 27 октября 2018 года – выборы в Верховную Раду.

В октябре президент Украины Петр Порошенко сказал, что Россия собирается активно вмешиваться в избирательную кампанию в Украине, однако западные партнеры будут помогать Украине бороться с возможными кибератаками.

22 ноября Верховная Рада увеличила финансирование Центральной избирательной комиссии Украины с целью защиты информационных ресурсов.


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