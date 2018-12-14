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Кто захватывал Крым: установлены имена десантников РФ

  • 14.12.2018, 22:21

InformNapalm опубликовал данные о десантниках 234-го полка, который замечен во всех развязанных РФ конфликтах.

Волонтеры международного сообщества InformNapalm узнали персональные данные десяти военных 234-го десантно-штурмового полка Вооруженных сил России, которые принимали участие в оккупации и аннексии Крыма.

Этот полк дислоцируется во Пскове, и был замечен не только в Крыму, но и на Донбассе и в Грузии.

Десантник Артем Васильев демобилизовался в 2014 году, получил медаль "За возвращение Крыма", а в 2016 году вступил в партию "Единая Россия" и намерен баллотироваться в депутаты горсовета. Также у него есть медаль "За боевые заслуги" - вероятно, за участие в боевых действиях в Донбассе.

Российский служащий-десантник Александр Складчиков также получил медаль за оккупацию Крыма.

В ноябре 2014 года он опубликовал видео, снятое с кабины машиниста поезда, на котором видно эшелон с военной техникой. Видео снято на станции Долбино - это 21 км от границы с Украиной.

Складчиков на фото слева

Максим Гайдин также имеет медаль за оккупацию Крыма - он выложил Вконтакте видео своего возвращения домой, где он и другие военные зафиксированы с медалями.

23-летний Алексей Алехин также служил в 234 десантно-штурмовом полку и награжден медалью за Крым.

Десантник Артем Терещенко, награжден медалью за оккупацию Крыма.

Бывший десантник Артем Пилюгин после демобилизации работает в Московском метрополитене.

Российский военный Александр Гыска также награжден медалью за оккупацию Крыма.

Десантник Виктор Камнев после службы и участия в спецоперации захвата Крыма пошел работать в службу спасения города Воронеж.

Еще один десантник - Александр Синельников, он также получил медаль за оккупацию Крыма.

InformNapalm отмечает, что военные 234-го десантно-штурмового полка принимали участие во всех конфликтах, организованных Россией на постсоветском пространстве. Информация о них может быть использована в будущих судебных исках против России.

Раньше стало известно, что по меньшей мере шестеро сотрудников ГРУ РФ, участвовавших в боевых действиях на Донбассе, официально представлены к российским государственным наградам за проявленную доблесть.


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