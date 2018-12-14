Посол Польши в Беларуси Артур Михальский встретился с журналистами 14.12.2018, 22:39

Артур Михальский

Фото: ipn.md

Артур Михальский заявил, что Польша обращает внимание властей Беларуси на свободу слова.

Посол Польши в Беларуси Артур Михальский во время встречи с журналистами в минском пресс-клубе прокомментировал ситуацию с «Радыё Рацыя» и телеканалом «Белсат», которые в Беларуси подвергаются дискриминации, а их сотрудники - преследовании.

По версии властей - за работу без аккредитации. Сотрудники же СМИ настаивают, что это политически мотивированное преследование с целью ограничить свободу слова.

- Я думаю, что нет никаких сомнений, насколько мы считаем важной свободу работы СМИ. И мы обращаем на это внимание властей Беларуси. Но не мы принимаем решения.

Мы глубоко заинтересованы в этом, и нам кажется, что это естественно, чтобы медиа могли работать свободно, спокойно, без проблем, - подчеркнул посол Республики Польша в Беларуси Артур Михальский.