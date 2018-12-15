Топливо подорожает в 27-ой раз за год 15.12.2018, 16:02

С завтрашнего дня в Беларуси снова дорожает автомобильное топливо.

С 16 декабря 2018 года в Беларуси снова изменяются розничные цены на автомобильное топливо. Об этом сообщает tut.by со ссылкой на «Белнефтехим».

В ведомстве рассказали, что розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин (кроме 92-го) увеличатся на 1 копейку. С 16 декабря стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 43 копейки, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 54 копейки, АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 75 копеек, ДТ — 1 рубль 54 копейки.

— За январь-декабрь 2018 года средняя котировка нефти марки Brent составила 71,1 доллара США. Цена на нефть, поставляемую на белорусские НПЗ, за указанный период увеличилась по отношению к аналогичному периоду прошлого года в долларовом эквиваленте на 27 процентов, в рублевом — на 37 процентов, — отметили в «Белнефтехиме». — Изменение цен на нефтепродукты продолжается с целью компенсации затрат НПЗ по приобретению углеводородного сырья.

Это двадцать седьмое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 9 декабря: бензин и дизтопливо подорожали на 1 копейку.