Министр Костевич – находка для шпиона 22 16.12.2018, 9:54

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Как была выдана «невоенная тайна» белорусских властей.

Главную невоенную тайну отечественного «процветания» выдала намедни министр труда и соцзащиты Ирина Костевич, рассказав в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1», что в базу данных не занятых в экономике трудоспособных граждан включены около 500 тыс. белорусов, пишет «Белгазета».

Полмиллиона «тунеядцев» - это в 2 раза больше, чем прогнозировалось ранее ведомством: не далее как в феврале т.г. начальник управления политики занятости Минтруда Олег Токун заявил в эфире радиопрограммы «Актуальный микрофон», что под действие декрета N1 могут попасть около 250 тыс. белорусов.

Эта цифра оказалась близка к численности безработных, высчитанной по методике Международной организации труда на основе данных выборочного обследования домашних хозяйств Белстата, которая в III квартале т.г. составила 240,5 тыс. человек. Откуда взялась цифра в 500 тыс., пока непонятно. Особенно если учесть, что официальная безработица в Беларуси продолжает снижаться: на начало октября в стране насчитывалось всего 14,3 тыс. нетрудоустроенных (месяцем ранее - 15 тыс.). И это при том, что, по данным того же Белстата, за 10 месяцев нынешнего года организации уволили чуть больше 612 тыс. работников, а трудоустроили за этот период на 32,7 тыс. меньше.

Тем временем Лукашенко наградил медалью «За трудовые заслуги» депутата ПП НС Тамару Красовскую, которая отвечала за разработку декрета N1 «О содействии занятости населения». Вот уж кому точно не грозит попадание в базу незанятых, так это депутатам, разрабатывающим сомнительные законы.