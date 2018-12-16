Жители Сахалина и Курил: Нам горько видеть слабость Путина 21 16.12.2018, 10:37

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На островах уверены, что их готовят к передаче Японии.

Опубликованы результаты социологического исследования Левада-центра о том, что уже 17% россиян не против передачи нескольких островов Курильской гряды Японии ради улучшения отношений между странами. Во время предыдущего аналогичного опроса в 2016 году таких было всего 7%. Последние исследования социологов встревожили обитателей островов. На Курилах говорят, что таким образом общественное мнение в России готовят к тому, что власти эти территории отдадут, пишет Сибирь. Реалии.

Журналист и писательница Оксана Ризнич родилась и всю жизнь прожила на Кунашире, острове, который входит в "спорные" с точки зрения Японии территории.

– Я с большим уважением отношусь к Японии и японцам, мне нравится эта страна, у меня много друзей среди ее граждан, но меня злит сам факт обсуждения, нужно или нет отдавать острова. Страна обсуждает, почему Россия не должна потерять Курилы. Всерьез. Доводы всякие собирает. А кто-то пишет комментарии – пусть отдадут, местным жителям с японцами будет лучше; пусть отдадут, я все равно никогда не ела камчатского краба, пусть отдадут, потому что НАМ все равно ничего не достается. Когда я читаю эту ерунду, хочется начать рассуждать на тему "А нужна ли нам Москва?". Подумайте сами. Нужна? Зачем? Десять аргументов, пожалуйста списком – зачем нам Москва? Давайте отдадим. Японцам. Китайцам. Немцам (и чего во время Второй мировой не отдали?). Москвичам точно будет лучше с немцами, порядок будет. Кому еще нужен кусок российской территории? Хабаровчанам будет хорошо с китайцами. Жителям Карелии классно будет с финнами. Россия не должна потерять Курилы, потому что просто они есть у России. Всё! Ну, не нужны лично вам Курилы – сидите спокойно в своем Задрищенске, ешьте кильку в томате и не лезьте. Острова они раздают, землевладельцы, – говорит Ризнич.

Остров Итуруп

Вместе с другими сахалинскими учеными, краеведами, предпринимателями она подписала петицию президенту Путину против передачи островов.

"Вы продолжаете линию М.Горбачёва – Б.Ельцина на продолжение переговоров с японской стороной по так называемой "проблеме мирного договора", содержанием которой фактически является ползучая передача Малой Курильской гряды Японии – государству, безоговорочно капитулировавшему во Второй мировой войне, но стремящемуся к территориальному реваншу. Такое впечатление, что нынешний премьер-министр Японии во время переговоров и встреч наедине (их пока 23) уже задушил Вас в своих объятиях… Аргументация, с которой Вы выступили после последних переговоров в Сингапуре 14 ноября 2018 г., так и не проясняет, почему Россия, теряя лицо и вопреки своим национальным интересам, должна идти на поводу у подмандатной США территории? Нам горько видеть слабость нашего Президента…" – возмущаются авторы послания.

Один из подписантов, эксперт по курильскому вопросу Сергей Пономарев утверждает, что Владимир Путин "ведет последовательную политику, направленную на передачу островов". Этот курс, по мнению Пономарева, был озвучен еще 25 марта 2001 года, когда Владимир Путин вместе с премьер-министром Японии сделал так называемое Иркутское заявление. В нем сказано, что "стороны согласились ускорить дальнейшие переговоры для заключения мирного договора путем решения вопроса о принадлежности островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи и таким образом достичь полной нормализации двусторонних отношений".

Курильские острова, 1971 год

– Меня тогда вызвал губернатор Сахалинской области Игорь Фархутдинов, сказал, что ситуация очень тревожная и нужно что-то делать. Мы провели парламентские слушания на Сахалине, а потом и в Госдуме. На них эксперты вынесли решение, что часть 2 пункта 9 советско-японской декларации 1956 года (об уступке Малой Курильской гряды после заключения мирного договора) следует признать утратившей силу по совокупности факторов: тут и нарушение Японией в одностороннем порядке первоначальных условий декларации – расширение военного союза между Японией и США, и серьезное нарушение процедуры при оформлении декларации 1956 года – неполучение предварительного согласия субъекта союзного государства, РСФСР, на изменение своей территории, как того требовала Конституция СССР. Два комитета Государственной думы (по безопасности, по международным делам) и комиссия по геополитике 18 марта 2002 года, опираясь на статьи 4 и 5 Конституции РФ, рекомендовали президенту пересмотреть подход к вопросу о принадлежности южных Курил, который признает наличие территориальной проблемы в отношениях с Японией. Но до сих пор президент придерживается взятой линии – политики ползучей передачи островов. Причем он тщательно маскирует эту мысль, говорит, что России необходим мирный договор с Японией (кстати, непонятно зачем, у России с Германией такого договора нет, но это не мешает странам взаимодействовать), при этом договор планирует заключать на основе документа, который предусматривает отторжение в пользу Японии Малой Курильской гряды, – говорит Сергей Пономарев.

Вулканолог Андрей Кораблев приехал на Южные Курилы из Ленинграда 30 лет назад и остался тут навсегда:

– Часто говорят о "заброшенности" островов и, мол, если передать их Японии, то уж она их разовьет. Но это абсолютно не аргумент. Тут не надо сравнивать Шикотан и Японию, надо сравнивать Россию и Японию. Возьмите любой провинциальный российский город и он проиграет это сравнение. Сравните любой наш северный город с Норвегией или Францией, это же не значит, что их нужно передать. К тому же Курилы уже были под управлением Японии и особого развития их не было. На Южных Курилах ловили рыбу, были небольшие сельскохозяйственные хуторы, тут немного добывали серу, вот и все развитие. Россия, не может потерять эти территории. Это ценнейшая с точки зрения рыболовства и добычи морепродуктов территория, к тому же с точки зрения обороны и безопасности это стратегическое место.

– Я работала в музее на Кунашире и часто принимала делегации японцев, – вспоминает Мария Бородавкина. – Обычно все разговоры с ними в конце-концов сводились к тому, что мы должны отдать острова. Но я отвечала, что передача островов станет гуманитарной катастрофой, такой же как в 1945 году, когда Южные Курилы, бывшие в тот момент японскими перешли к Советскому Союзу. Это стало огромной болью для японцев, вынужденных уехать, бросить дома и могилы близких. Нельзя множить это горе. На Курилах выросли уже несколько поколений русских, потерять родную землю страшно. Нужно искать возможности для совместного освоения, ведь сейчас столько возможностей для этого.

Япония, как известно, претендует на все четыре Курильских острова. Но сейчас на Сахалине говорят о возможной в скором времени передаче части этой спорной территории. Очередная волна этих разговоров поднялась после недавних переговоров Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ на двусторонней встрече в Сингапуре. 1 декабря Владимир Путин в рамках саммита G-20 снова встречался с премьер-министром Японии Синдзо Абе и снова подтвердил: стороны продвигаются в вопросе заключения мирного договора, Россия и Япония назначают спецпредставителей по этому вопросу и возвращаются к обсуждению условий декларации 1956 года. При этом каждый раз президент РФ говорит, что не торгует территориями. Но каждая встреча Путина с руководством Японии вызывает в Сахалинской области волну тревожных слухов о том, что часть территорий все-таки отдадут.

Остров Итуруп

– Разговоры о передаче островов вполне естественно возникли после объявления о том, что Москва и Токио будут ускорять переговоры о мирном договоре на основе советско-японской Совместной декларации 1956 года, – объясняет эксперт, руководитель представительства ТАСС в Токио Василий Головнин. – В этой декларации, действительно, СССР выразил готовность после подписания мирного договора и в знак своей доброй воли передать Японии примерно 7 процентов той южной части Курил, которые требует Токио. Конкретно – это остров Шикотан и ныне необитаемая гряда островков, которую японцы называют Хабомаи и для удобства на переговорах считают за один остров. Японцы тогда этим подарком не удовлетворились и продолжили требовать главное для себя – самые большие острова Кунашир и Итуруп. А СССР в 1960 году обиделся на заключение Договора безопасности между США и Японией, который закрепил пребывание на ее территории американских баз. Обещание о передаче Шикотана и Хабомаи после подписания мирного договора взяли назад и заявили, что вернуться к нему можно только после вывода иностранных войск из Японии. Однако такой демарш, в сущности, не изменил высокого статуса Совместной декларации – она ратифицирована парламентами двух стран, это международный договор, самый важный документ в послевоенных отношениях Москвы и Токио. И это не раз признавал президент Владимир Путин, выражавший готовность выполнять декларацию в полном объеме.

Андрей Данелия

"Общество по изучению проблем по восстановлению суверенитета Японии над Северными территориями" (так в Японии называют Итуруп, Кунашир и острова Малой Курильской гряды) еще в 1999 году разработало план по работе с русским населением после передачи островов. Там сказано, что тем, кто захочет переехать в Россию, окажут материальную помощь, тем кто останется, обеспечат свободу проживания в любом районе Японии, свободу в получении образования и трудоустройства. Через пять лет жители Северных территорий, прожившие в Японии, смогут претендовать на японское гражданство. В программе декларируются гарантии того, что права русских на возвращенных территориях ущемляться не будут.

В конце 2016 года Россия и Япония договорились о совместном хозяйствовании на Южных Курилах. Были определены пять направлений, по которым такая деятельность могла бы развиваться. С тех пор на островах Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи несколько раз побывали японские бизнес-делегации, но никаких сдвигов в реализации сколько-нибудь значимых совместных проектов так и не произошло. Однако обитатели Курил замечают, что сами российские власти к освоению разных островов Курильской гряды относятся по-разному.

– Я смотрю на объемы инвестиций, которые наша страна направляет на развитие соседних островов Итурупа и Кунашира, и контраст с Шикотаном огромный. В Курильске (Итуруп) идет масштабное строительство зданий и дорог. Южно-Курильск (Кунашир) превращается в благоустроенный городок, со всей инфраструктурой, с бассейном. А в Шикотан последние пару лет вообще перестали вкладывать деньги. И когда я сравниваю два острова, входящие в один район (Кунашир и Шикотан), сравниваю объемы инвестиций, то понимаю, что разговоры о передаче Шикотана Японии могут иметь под собой основания, – говорит житель села Крабозаводское (остров Шикотан) Андрей Данелия. – И теперь еще эти социологические опросы. Левада-центр – авторитетная организация, ни о каких подтасовках речи не идет, я смотрел референтную группу, там порядка 1600 человек. И нельзя сравнивать результаты этого опроса с теми, что проводились ранее, в этот раз вопросы были поставлены по-другому.

Опросы на тему возможной передачи островов Левада-центр проводил с 1992 года. Ранее респондентов спрашивали: "Вы в принципе за или против того, чтобы Россия передала Японии эти острова?" В этом году респондентов спросили более обтекаемо: "Вы лично в целом поддержали бы или не поддержали идею передать Японии несколько островов Курильской гряды, чтобы заключить мирный договор и развивать экономическое сотрудничество?"

Никаких территорий в обозримом будущем японцам передавать, как мне кажется, не будут. Тем более что Москву к этому сейчас совершенно ничто не подталкивает

Такую формулировку опроса на островах воспринимают как подготовку общественного мнения к передаче островов. В самом популярном шикотанском паблике "ВКонтакте" появился такой текст: "К сожалению, мы возможно не в полном объеме еще сознаем, что в самом скором времени шикотанцев могут ожидать некие изменения в их не всегда уютной, но налаженной жизни... Мы верим нашей власти, Президенту, сами себе... Но не все зависит от нас". А следом в паблике опубликован опрос: "В случае решения проблемы на основе Декларации 1956 г. и передачи островов Японии", что будете делать вы: 1. При предоставленной возможности останусь на острове и реализую себя в новых условиях. 2. Перееду на Сахалин, Итуруп или Кунашир. 3. Перееду на материк.

37-летняя Юлия Натенок, депутат районного собрания Южно-Курильска, приняла участие в интернет-опросе и проголосовала за то, что останется на Шикотане, даже если он перейдет к японцам.

– Уезжать отсюда не хочу, потому, что мои родители приехали сюда 40 лет назад, я здесь родилась. Но я не смотрю через розовые очки на перспективу жизни русских в стране с другой культурой и языком. Поэтому хочется верить, что этого не произойдет. На Шикотане сейчас масса проблем – в первую очередь транспортная, выбраться с острова сложно, у нас не строится жилье, асфальтирование дорог есть только в планах. Но я все же надеюсь, что остров будет развиваться и именно в составе России.

По результатам интернет опроса остаться на острове и приспосабливаться к новым реалиям, в случае передачи этой территории Японии, готовы чуть меньше половины респондентов. Однако, Василий Головнин считает, что ожидать скорых перемен в своей жизни обитателям Курильских островов не стоит.

– Никакой быстрой передачи территорий и быть не может, как и очень быстрого заключения мирного договора. Разногласий пока намного больше, чем точек соприкосновения. В первую очередь стороны совершенно по-разному трактуют пункт о передаче Шикотана и Хабомаи после подписания мирного договора. Японцы считают это "железным обещанием", которое уже и обсуждать особо не нужно. Мол, вопрос о судьбе этих островов уже решен, теперь давайте говорить об Итурупе и Кунашире. Однако, как не раз прямо говорил президент Путин, в декларации 1956 года ничего не написано об условиях и юридической форме передачи. Путин несколько раз ставил ошарашивший японцев вопрос: а под чьим суверенитетом будут эти острова после передачи Токио? Может, под российским останутся? А Япония их просто получит как бы в пользование? Москву не устраивает и термин "возвращение островов". Видимо, будет поставлено вопрос о том, что Токио должен признать законность вхождения Курил в состав СССР (а теперь РФ) по итогам войны. А после подписания мирного договора, мол, Москва может просто передать Токио эти свои законные территории в знак доброй воли и во имя добрососедства. Такой вариант крайне тяжел, почти невыносим для Токио. Ведь ему потребуется отказаться от положения о том, что острова находятся под "незаконной оккупацией". А это – официальная позиция правительства Японии, зафиксированная в документах. Есть еще и вопрос о гипотетической угрозе размещения на Шикотане и Хабомаи американских военных объектов. От Токио потребуют гарантий, что этого никогда не будет. И, видимо, в письменном виде. Однако такой шаг бросил бы тень на сами основы военно-политического союза Токио и Вашингтона, который в Японии считают основой основ политики страны и главной гарантией ее безопасности. Есть и еще немало проблем, связанных с проблемой мирного договора, – так что переговоры быстрыми быть не обещают. И в любом случае никаких территорий в обозримом будущем японцам передавать, как мне кажется, не будут. Тем более что Москву к этому сейчас совершенно ничто не подталкивает.

Тем не менее, разговоры о возможной передаче части островов Японии на Сахалине не прекращаются. На днях администрация Южно-Сахалинска не согласовала митинг о "российких Курилах", запланированный на 15 декабря сахалинскими коммунистами. По словам организаторов, власти мотивировали отказ тем, что в тот же самый день на той же площади с утра до вечера будет идти мероприятие, посвященное международным играм "Дети Азии".