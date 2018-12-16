Кремлевская одержимость Джефф Зельдин, «Голос Америки»

16.12.2018, 16:47

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Мария Бутина

Признание Бутиной иллюстрирует, что Кремль по-прежнему пытается влиять на политику США.

Россиянка Мария Бутина, недавняя выпускница Американского университета в Вашингтоне, и - по совместительству - агент российского влияния, пошла на сделку с обвинением и признала свою вину в сговоре с целью продвижения российских интересов в США. По мнению бывших руководителей американских спецслужб, это признание - очень тревожный сигнал. Судя по всему, Кремль не прекращает попытки активно влиять на политические процессы в США.

30-летняя Бутина в четверг признала вину по одному из пунктов обвинения в рамках сделки со следствием. Бутина рассказала о людях, вместе с которыми она занималась продвижением интересов Кремля в Вашингтоне.

Мария Бутина во время судебного заседания в окружном суде Вашингтона, 13 декабря 2018 года

В судебных материалах их имена не раскрываются, однако, по данным многочисленных источников, Мария Бутина была тесно связана с бывшим российским сенатором и заместителем главы Центробанка РФ Александром Торшиным. В деле Бутиной также фигурируют два американца. Один из них - бойфренд россиянки, республиканский политический активист Пол Эриксон.

В документах следствия говорится, что Бутина использовала в качестве инструмента влияния Национальную стрелковую ассоциацию - группу сторонников права на свободное ношение оружия. Благодаря членству в ассоциации она могла посещать приемы с участием политиков и бизнесменов.

На одном из таких мероприятий, которое состоялось в 2015 году, ей удалось задать вопрос Дональду Трампу о российско-американских отношениях. Трамп в тот момент уже выдвинул свою кандидатуру на пост президента. Отвечая на вопрос Бутиной, он высказал надежду на то, что ему удастся «замечательно поладить» с российским президентом.

Кремлевская одержимость

«Этот случай определенно подтверждает правильность выводов, к которым пришли наши разведслужбы», - заявил Джеймс Клэппер, бывший директор Национальной разведки. Клэппер имел в виду отчет, составленный в 2017 году тремя американскими спецслужбами. Авторы документа пришли к выводу, что Путин и российское правительство стремились повлиять на исход президентских выборов в США в пользу Трампа.

Клэппер говорит, что признание Бутиной имеет огромное значение, так как оно показывает истинные «масштабы российского вмешательства в выборы 2016 года». По его словам, это также «показывает, что россияне прекрасно осведомлены о принципах работы нашей политической экосистемы; тот факт, что они сфокусировались на NRA, говорит об огромном политическом влиянии этой ассоциации», - добавляет Клэппер.

Другие бывшие руководители спецслужб говорят о том, что признания Бутиной демонстрируют «одержимость, с которой Кремль пытается нанести ущерб внутренней политике США».

«В общем и целом можно сказать, что Россия использует для этого любые возможности - это и настоящие шпионы, действующие под прикрытием, и группы "нелегальных" агентов (одну из таких групп выслали из США в 2010 году), и такие люди, как Бутина - ее можно назвать шпионом-лайт», - говорит Джон Маклофлин, бывший и.о. директора ЦРУ.

«В данном сочетании все эти приемы и подходы значительно увеличивают разведывательные возможности Москвы», - предупреждает эксперт.

В Кремле утверждают, что все обвинения против Бутиной надуманы, и настаивают на ее освобождении и возвращении в Россию. Глава МИДа РФ Сергей Лавров заявил, что практика заключения соглашения со следствием «типична для США». По его словам, такие сделки обычно заключаются для скорейшего освобождения из-под стражи или смягчения наказания.

Мария Бутина и экс-сенатор Александр Торшин, Москва, 2012 год

«Необычная» сделка

Однако представители разведывательного сообщества, наоборот, утверждают, что сделки с признанием вины в таких делах заключаются крайне редко. Если Бутина действительно даст полноценные показания прокурору, это поможет разоблачить других российских агентов, вместе с которыми она работала в США.

«По сути, это дает нам возможность больше узнать о целях Кремля, который стремится оказать влияние на Республиканскую партию и правые политические группы», - говорит Макс Бергман, глава «Московского проекта», который работал в Госдепартаменте в годы президентства Барака Обамы.

«Главная задача - посеять рознь»

«Мы по-прежнему наблюдаем за масштабной кампанией, которую Россия реализует, пытаясь ослабить Соединенные Штаты и разделить американцев», - говорил в октябре, накануне промежуточных выборов в Конгресс, нынешний директор Национальной разведки Дэн Коутс.

Чиновники и эксперты предупреждают, что Бутина - далеко не единственный российский агент в Вашингтоне. Многие из этих людей состоят не только в консервативных, но и в либеральных партиях и организациях.

«Главная задача русских - посеять рознь (между американцами)», - говорит Бергман, вспоминая о приеме, организованном в 2015 году в Москве в честь десятилетия пропагандистского телеканала RT. На этом приеме Владимир Путин сидел за одним столом вместе с бывшим советником Трампа Майклом Флинном и кандидатом в президенты США от Партии зеленых Джилл Стайн.

Джефф Зельдин, «Голос Америки»