Чем закончится сражение Трампа против Китая Роман Тайный, «Форбс»

17.12.2018, 10:22

Фото: Reuters

Последствия уже становятся глобальными.

Не успели Китай и США согласовать условие торгового соглашения, как война вспыхнула на технологическом фланге. США пытаются арестовать топ-менеджера Huawei, а в Китае дают ход иску против Apple. Чем эта схватка грозит миру?

В Канаде Верховный суд провинции Британская Колумбия освободил под залог финдиректора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу, которая провела под арестом 10 суток. Но это не конец истории: в КНР задержали экс-дипломата Канады и сотрудника неправительственного фонда этой страны, а обвинения США и запрос на экстрадицию менеджера никто не снимал. Положение дел по-прежнему остается шатким как для будущего компании, так и для отношений Вашингтона и Пекина в целом.

Охота за китайцами

При Трампе обострились торговые, а следом и политические отношения между Пекином и Вашингтоном. Президент США не раз говорил о несправедливом, по его мнению, торговом балансе между Соединенными Штатами и Китаем, а также обвинял китайцев в экономическом шпионаже.

Воплощением слов Трампа стал ввод США пошлины в размере 25% на импортируемые из Китая товары стоимостью $50 млрд. Это было реализовано в два этапа — 6 июля и 23 августа на сумму $34 млрд и $16 млрд, соответственно. Китай ввел аналогичные ограничения также в два этапа и на те же суммы.

Обвинения китайцев в шпионаже — не новость, Белый дом неоднократно обвинял КНР в краже технологий. Соответствующие заявления звучали как из уст вице-президента США Майка Пенса, так и со стороны торгового представителя США Роберта Лайтхайзера. То же самое, по данным CNBC, вскоре вновь сделает и президент Трамп. Только речь идет уже не только о краже технологий, сколько секретов государства в целом.

Одним из наиболее заметных направлений антикитайской кампании Вашингтона стали претензии к ИТ-отрасли КНР, активно развивавшейся на территории США. В частности, это затронуло компании ZTE и Huawei, смартфоны и другую продукцию которых власти Соединенных Штатов расценили как потенциальную угрозу для безопасности страны.

Весной 2018 года ZTE лишили права на поставки продукции в США. Спор Вашингтона с китайцами был урегулирован в июне, когда компанию обязали выплатить $1 млрд (а также изменить состав совета директоров), однако позже и эта договоренность была заблокирована Сенатом.

Кроме того, в торговой войне немаловажна роль американских военных. Пентагон, как сообщила в мае WSJ, запретил продажи смартфонов ZTE и Huawei на военных базах США, а далее нападки на китайские компании продолжились. Так, уже в августе стало известно, что новый оборонный бюджет США на 2019 финансовый год предполагает введение запрета на закупку и применение госучреждениями оборудования ZTE и Huawei.

Прощай, оружие?

Торговая война между США и КНР, несмотря на заявления Трампа о ее необходимости, не могла не оставаться одной из наиболее существенных проблем действующего главы Белого дома. Торговый конфликт вызывал как экономические последствия в виде неуверенности в будущем сотрудничестве между странами, так и усиление политических разногласий между США и набирающим силу Китаем — в частности, в вопросах активности в Азиатско-тихоокеанском регионе.

Поэтому неудивительно, что именно торговая война стала основной темой встречи между президентом США Дональдом Трампом и главой КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в Аргентине. На этой встрече Трамп и Си Цзиньпин договорились предпринять усилия для заключения нового торгового соглашения между странами за 90 дней. По сообщению пресс-службы Белого дома, после окончания этого срока президент США намерен поднять пошлины на китайские товары с 10% до 25% в том случае, «если к концу отведенного времени стороны не заключат соглашение».

Казалось бы, что после личной встречи лидеров вопрос о торговой войне можно считать если не решенным, то как минимум находящимся под контролем. Но она произошла 1 декабря, и в тот же день, по удачному совпадению, в Канаде был задержан финдиректор Huawei Мэн Ваньчжоу.

Мэн Ваньчжоу — не просто высокопоставленный менеджер, но еще и дочь основателя компании, который имеет связи с китайской армией. Как отметил премьер Канады Джастин Трюдо, в задержании топ-менеджера не было политической подоплеки. Президент США при этом было более категоричен и напрямую связывал дело Ваньчжоу с будущей торговой сделкой, отмечая, что ее могут отпустить на свободу в рамках, как передает Reuters, «более широкого торгового соглашения». Трамп по сути еще тогда намекал на то, что дело финдиректор может выступить в качестве козыря на переговорах, напрямую противореча словам Трюдо. Главу Белого дома уже обвинили в неподобающем поведении в самих США и использовании дела в своих целях, но это не меняет сути его подхода к подобным вопросам. Даже несмотря на то, что Канада открыто призвала его не политизировать дело.

Что теряем?

Хотя на переговорах Цзиньпинь практически уступил Трампу, вряд ли для будет США разумно выкручивать руки торговому партнеру. Задержание экс-дипломата Канады — мелочь по сравнению с тем, чем может ответить Пекин непосредственно Вашингтону.

КНР — страна, в которой производится большинство производимой в мире техники. Перенос производства потребует длительных сроков. Кроме того, наладить процессы и добиться себестоимости, близкой к получаемой в Китае, — очень нетривиальная задача, несмотря на рост средних зарплат в этой стране.

Сам по себе Китай — это огромный рынок для ведущих компаний. Поэтому Япония, Австралия, другие страны и компании, которые поддержали блокирование продукции ZTE и Huawei, должны быть готовы к ответным мерам.

Китайские ветви власти сложно заподозрить в независимости, но они умеют не только вступать в открытую конфронтацию. Так, 10 декабря решением суда приостановлена продажа в КНР семи моделей iPhone по иску компании Qualcomm. Формально разбираются две американскии компании, но решение неслучайно принято во время инцидента с Мэн Ваньчжоу.

Компании ведут патентные войны постоянно. При желании и должной «поддержке» таких исков может быть множество, не только от американской, но и от китайских компаний. Так в июле 2018 года компания JHICC смогла добиться временного запрета продажи памяти американской компании Micron на территории Китая. Согласно расследованию американских властей, JHICC в течении нескольких лет занималась целенаправленной кражей американских технологий.

Война на уничтожение?

В основе текущего конфликта США и Китая лежит не только экономика, но и технологии. Кто останется их поставщиком, может ли США перенести сборку на свою территорию? Даже формальное завершение войны пошлин не говорит о прекращении конфликта. Выше было показано, что оно легко может перетечь в патентную войну. Очевидно также, что разворачивается борьба за рынки сбыта.

Британский оператор BT запретил Huawei создавать 5G-сети в своей стране. Для решения вопроса китайской компании потребовалось изменить некоторые детали работы сетей и даже сменить несколько руководителей. Такой же запрет на построение сетей 5G вышел в Австралии, а в Японии Huawei и ZTE не смогут побороться за госконтракты.

Вряд ли Китай откажется от защиты прав «своих» компаний. Особенно тревожно из-за того, что от руководства Пекина и Вашингтона одинаково можно ожидать любого развития сценария, от очередного соглашения до перехода торговой войны на новый уровень. Пока она будет идти, снизится доступность новых технологий, будет затруднено использование налаженных производственных мощностей в Китае (продукция которого в любой момент может быть объявлена содержащей шпионские функции). Единственное положительное следствие этих войн — возможно, они откроют дорогу на рынок для новых компаний, которые сейчас не находятся под перекрестным огнем конкурентов и регулирующих органов.

Роман Тайный, «Форбс»