В Подмосковье из-за снега обрушилась крыша завода 17.12.2018, 10:44

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Под завалами оказались несколько человек, есть погибшие.

Под завалами здания на заводе в подмосковном Дзержинском оказались несколько человек. Возможно, есть погибшие, утверждает источник «Интерфакса» в оперативном штабе.

«По предварительным данным, среди оказавшихся под завалами есть один или два погибших. Информация проверяется», - сказал источник.

К этому моменту спасателям удалось извлечь из-под завалов трех человек, сообщили «Интерфаксу» в региональном главке МЧС РФ. По его данным, внутри могут оставаться еще четыре человека.

Состояние спасенных тяжелое, они госпитализированы.

Ранее сообщалось, что всего под завалами могут находиться до восьми человек.

Обрушение произошло в производственном здании на площади 170 квадратных метров. По предварительным данным, кровля не выдержала тяжести снега.