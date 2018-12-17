Волкер: Из-за агрессии в Керченском проливе я отменил свой визит в Москву 17.12.2018, 23:38

Курт Волкер

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине готовился приехать в Москву в декабре.

Специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер отменил свой визит в Москву из-за захвата Россией украинских кораблей и моряков возле Керченского пролива. Об этом он сообщил в ходе видеоконференции, которую 17 декабря транслировал Госдепартамент в Facebook, передает gordonua.com.

"Ранее я планировал приехать с визитом в Москву в этом месяце. Я готовился к этой поездке, когда Россия атаковала украинские корабли в Черном море", – сказал Волкер.

Он напомнил, что по той же причине 29 ноября от встреч с российским президентом Владимиром Путиным отказался президент США Дональд Трамп.

Волкер ведет переговоры по ситуации на Донбассе с помощником Путина Владиславом Сурковым. Они провели четыре встречи: 21 августа 2017 года в Минске, 7 октября и 13 ноября в Белграде, 26 января 2018 года в Дубае. Переговорщики обсуждают пути реализации Минских соглашений и возможное введение миротворческой миссии на Донбасс. На последней встрече, по словам министра иностранных дел Украины Павла Климкина, не было достигнуто никакого результата.

В апреле 2018 года спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что в переговорах по линии Суркова и Волкера "фиксируется пауза". 23 августа Песков сообщил, что "идет подготовка", но пока окончательной договоренности нет.

25 ноября РФ обстреляла и захватила в Черном море катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив в Азовское море.

Российские силовики задержали 24 украинских моряка, позже их арестовали в крымских "судах" и перевезли в Москву. Троих раненых украинцев поместили в больницу следственного изолятора "Матросская тишина", остальных доставили в СИЗО "Лефортово".

Всем морякам предъявили обвинения по ч. 3 ст. 322 (незаконное пересечение границы) Уголовного кодекса РФ.

США осудили действия России, назвав их проявлением агрессии, Евросоюз выразил обеспокоенность применением силы со стороны РФ. Заявления с требованием освободить украинских моряков опубликовали также НАТО и ОБСЕ.