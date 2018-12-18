Ракеты «Роскосмоса» принесли 1000% убытка 4 18.12.2018, 22:20

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Российская национальная перестраховочная компания отказалась страховать космические пуски в РФ.

Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) приостанавливает страхование космических пусков в России, передает finanz.ru.

Работа с «Роскосмосом», у которого каждый второй запуск сопровождался проблемами, обернулась миллиардными убытками для компании, единственным акционером которой является ЦБ РФ.

Получив 280 млн рублей за свои услуги, она была вынуждена выплатить страховку в 2,5 миллиарда рублей, сообщил «Ведомостям» президент РНПК Николай Галушин.

По его словам, убыточность составила 1000%. В 2018 году аварией закончился пуск ракеты "Союз МС-10" на Международную космическую станцию (МКС), а также вывод на орбиту спутника «Ангосат».

На 2019 год запланировано около 10 космических запусков. РНПК не будет перестраховывать ни один из них, за исключением тех, которые будут носить двойное назначение.

РНПК готова вернуться к перестрахованию космических запусков в России, если тарифы на этот вид будут повышены минимум в 10 раз, заявила зампред РНПК Наталья Карпова.

«Проблема еще и в том, что мы сокращаем количество запусков в России и частотность неудавшихся увеличивается. Фактически каждый второй - проблемный, конечно никакой премией это не скомпенсируешь», - объяснила она.

При этом от перестрахования космических запусков за рубежом РНПК отказываться не будет. Там, по данным Карповой, с убыточностью «все хорошо».