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Король Бельгии приостановил отставку премьер-министра

  • 19.12.2018, 8:31
Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель

Парламент предлагает вынести вотум недоверия правительству.

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель во вторник, 18 декабря, подал бельгийскому королю Филиппу прошение об отставке. О своем намерении покинуть пост премьер заявил после того, как представители социал-демократов и "зеленых" внесли в парламент предложение о вотуме недоверия правительству, сообщает dw.com.

Монарх приостановил решение об отставке премьера, говорится в коммюнике.

Правительственный кризис в Бельгии стал следствием различия в позициях главы правительства и руководства "Нового фламандского альянса" (НФА) по вопросу о миграционном пакте ООН. Представляющий интересы национального меньшинства НФА, который является крупнейшей из четырех партий в составе правительственной коалиции, вышел из нее после того как премьер Бельгии выступил за ратификацию миграционного пакта.

Шарль Мишель провел перестановки в кабинете министров. Парламентские выборы в Бельгии ожидаются в мае 2019 года.

Генассамблея ООН утвердила пакт о беженцах

10 декабря участники межправительственной конференции ООН в Марокко подписали Всемирный пакт о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции, впервые установивший общемировые стандарты обращения с трудовыми мигрантами. Страны происхождения, транзитные страны и страны назначения впредь будут активнее сотрудничать друг с другом в целях снижения нелегальной миграции. 17 декабря участники Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке большинством голосов утвердили Пакт о беженцах. Ряд государств отказались от участия в пакте - в их числе Австрия, Болгария, Венгрия, Чехия и Соединенные Штаты.


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