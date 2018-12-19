Лукашенко: Выпускники спортвузов должны отрабатывать всю жизнь! 44 19.12.2018, 8:57

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Диктатор предложил министру Карпенко ввести новые правила.

Создавать в школах специальные спортивно-педагогические классы — такое предложение было озвучено на совещании о развитии летних видов спорта. Мероприятие с участием Лукашенко прошло 18 декабря. Сюжет был показан в эфире телеканала ОНТ.

— Хотелось бы, чтобы наши студенты-абитуриенты уже с 9-го класса входили в профессию, — озвучил предложение ректор БГУ ФК Сергей Репкин.

Он привел в пример учеников спортклассов, которые имеют высокий средний балл, но уже сейчас понятно, что в спорте вряд ли достигнут выдающихся результатов. Однако, отметил Репкин, из них могут выйти хорошие тренеры и предложил принимать таких детей в свой университет по результатам собеседования.

Присутствовавший на совещании министр образования заверил Лукашенко, что ученики, имеющие средний балл аттестата 8 и выше, могут «получить преференцию» — поступать в университет без экзамена. Для этого лишь надо внести изменения в правила приема, уточнил Карпенко.

— Хорошо, — согласился диктатор. — Только вы забыли сказать, что 10−15 лет после окончания вуза, а то и 20, он обязательно должен отработать…

— Пять лет сейчас по нормативке, — напомнил диктатору министр.

— Это ничто, — возмутился Лукашенко. — Всю жизнь! Мы его ж устроили в академию. Если мы создаем преференции при поступлении, надо записать, что на всю жизнь!