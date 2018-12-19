13 типов таксистов, которые попадаются чаще всего 7 19.12.2018, 9:37

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Журналисты составили шутливый рейтинг.

Способность подмечать мелкие и, казалось бы, малозначительные детали делает нашу жизнь более яркой. Недавно мы опубликовали наблюдения таксистки о пассажирах, и наши читатели не остались в долгу. Они рассказали о своем взгляде на водителей и даже составили классификацию наиболее ярких типажей. Жадина, персонаж из 1990-х, гастарбайтер или интеллигент — садясь в такси, вы можете встретить любого из них, пишет adme.ru.

Шумахер

В глубине души он несостоявшийся гонщик. Возможно, представляет себя в финале «Формулы-1» или ралли-марафона «Дакар», пока везет своих клиентов. Часто Шумахер считает правила дорожного движения всего лишь рекомендациями.

Пережиток 1990-х

Мужик средних лет, слушает шансон, рассказывает, что раньше был бандитом, но сейчас одумался. Ездит на ВАЗе, потому что «это машина для работы, взял на время, планирую мерседес брать через недельку».

Женщина-таксист

Встречается редко, ездит аккуратно. Действительно разбирается в автомобилях и способна самостоятельно выполнить мелкий ремонт. Как правило, любит свою работу.

Интеллигент

Затюканный женой персонаж, который подрабатывает по вечерам таксистом. Носит очки, свитер и рубашку с воротником наружу. Внешне похож на Женю Лукашина.

Гастарбайтер

Не знает город, ездит исключительно по навигатору. Говорит плохо, понимает плохо, пишет плохо. Общаться с ним лучше через навигатор.

Жадина

Главное в работе — деньги. Таксист-жадина подбирает всех, даже если они едут в разных направлениях. Готов посадить 8 пассажиров в одну машину. Искренне расстроится, что для девятого попросту нет места. Несмотря на отсутствие комфорта во время поездки, ее стоимость очень высока. Жадина мечтает о тарифе $ 100 за 100 метров, но почему-то никто не хочет столько ему платить.

Дедуля

Машина старая, но начищенная до блеска. Есть все — от старого брезента до велосипедного насоса. Машина глохнет постоянно. Скорость движения — 5 км/ч. Едет всегда с каменным лицом.

Таксист случайный

Таксовать — точно не его призвание. Город не знает, навигатора нет. Просит пассажиров показать дорогу.

Таксист-реалист

Самый лучший тип таксиста. Назовет цену по счетчику, молча довезет до пункта назначения кратчайшей дорогой.

Таксист по призванию

Работает уже больше 20 лет. Несмотря на то что вы оговорили цену заранее, повезет самой длинной дорогой. Не со зла, а просто по привычке. За время поездки расскажет все о себе, автомобиле и даже о том, как нужно управлять страной.

Фантазер

Будет долго и нудно рассказывать о своих успехах в бизнесе («таксовать — это просто для души»). Постоянно подкатывает к пассажиркам в надежде устроить личную жизнь. В салоне пахнет ароматизатором «елочка» и несбывшимися надеждами.

Аккуратист-маньяк

На сиденьях — белые пушистые накидки. В салоне аромат Chanel. Ни пылинки. Коврики чистейшие. Перед посадкой осмотрит вас с головы до ног. Брезгливо возьмет деньги за проезд. Непонятно, зачем вообще взялся подвезти.

Царапина по сердцу

Попадется раз в 10 лет. За версту чувствуется Мужчина с большой буквы. В дождь посадит в джип с белоснежными кожаными сиденьями и подогрев включит. Молчит, но видит тебя насквозь. Подвезет прямо до ворот. Денег с «усталой женщины» не возьмет. Возвращаешься домой с ощущением маленькой девочки, увидевшей Деда Мороза. Завидуешь его жене.