Автор стратегии армянской революции: Народ превратился в армию 1 19.12.2018, 12:40

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Почему революция для армян стала делом чести.

«Главная проблема теперь – это правительство», – заявил Манвел Саргсян, один из авторов концепции революции в Армении и директор по исследованиям Армянского центра национальных и международных исследований в интервью «Белсату».

По словам политолога стратегия революции сработала почти на 100%, но что-то важное можно было сделать правильнее. Почему появился культ Никола Пашиняна и каков рецепт приготовления смены власти по-армянски? А также чем Крым отличается от Нагорного Карабаха?

- Как можно назвать армянскую революцию? Ее по-разному называют: бархатная, белая, мирная. Есть ли какое-то слово, которым можно ее описать?

- У каждого свое. Во-первых, многие говорят революция ли это либо простая смена власти, — даже такой разговор идет. Я думаю, пусть каждый остается при своем мнении.

Я называю это «революцией чести», потому что ключевой проблемой, на основании которой это движение выстроилось, была ложь президента, который цинично обманул народ, что он проводит конституционные изменения, и обещал, что он никогда не пойдет на третий срок.

Я бы определил эту ситуацию, что ее общество восприняло, как шок. Это сидело в каждом. Поэтому, думаю, когда революционный процесс прошел, он мобилизовал всех, вплоть до грудных детей. Поэтому, конечно, революция чести.

- Со стороны кажется, что эта революция прошла довольно легко и быстро. На самом ли деле это так, или за этим стоял долгий подготовительный процесс?

- Конечно, стоял. Дело в том, что уже начиная с 2012 года, в Армении присутствует осознание того, что существующие партии не отражают волю народа и только декларируют о том, что задачей общества является смена власти. Уже с 1996 года в Армении каждая так называемая «оппозиционная» группировка в периоды выборов декларировала одну вещь, что у нашей страны только одна задача – смена власти. Режим довел страну до краха, у нас времени нет, и мы должны мобилизоваться и сделать, но никто, естественно, ничего не делал.

Были закрытые циклы, выборы, фальсификация, аппеляция в соответсвующие органы, вплоть до Конституционного суда, и мирно или не мирно — все расходились по домам. К 2012 году стало заметно, что в обществе, особенно среди молодежи, уже началось осознание того, что эти закрытые циклы никогда не завершатся, особенно после того, когда уже чрезвычайно грубым образом в 2008 году открыто расстреляли протестующих. Люди начали задумываться над тем, как бороться. Тогда начались сначала узкие, затем расширяющиеся дискуссии о том, а как это можно делать.

В Армении произошла первая очень интересная акция весной 2012 года по освобождению одного из столичных парков, парк Маштоц, от оккупирующих олигархов. Олигархи просто его захватили, какие-то будки там поставили. Им выставили требование, был обычный протест. Молодежь требовала установить законность. А те окружили всех полицейскими – и на два или три месяца повисла такая ситуация.

Как ее разрешить? Невозможно было ничего сделать. Вот тогда впервые появились люди, я хорошо знал этих людей. Мы с ними изучали методы борьбы на мировом опыте, в том числе, на нашем опыте 1988 года. В том году у нас было мощное движение за освобождение Карабаха, за присоединение, у нас накопился большой опыт мирной борьбы. Ученые изучали это, и было предложено молодежи применить стратегию и тактику мирного неповиновения в борьбе за этот парк.

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