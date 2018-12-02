Видеоролик «Беларусь. Звыш за чаканне» признан самым красивым на конкурсе в Шанхае 2.12.2018, 12:41

Беларусь впервые участвовала в конкурсе Global Travel Video Competition.

Видеоролик «Беларусь. Звыш за чаканне» признан лучшим в номинации «Самое красивое видео» на Международном конкурсе туристических видео, который прошел в Шанхае, сообщает пресс-центр Министерства спорта и туризма Беларуси.

Конкурс Global Travel Video Competition прошел уже в третий раз. Беларусь в нем участвовала впервые.

От нашей страны творческую работу представило Национальное агентство по туризму, по заказу которого видеоролик изготовила компания VARVIS Production (режиссер – Сергей Воропаев).

Жюри посчитало, что работа заслуживает самых лестных слов и высоких оценок.

В конкурсе принимали участие Беларусь, Египет, Израиль, Испания, Республика Корея, Турция, Хорватия, Шри-Ланка, Япония и ряд других стран.