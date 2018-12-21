Площадь - есть! 8 Франак Вячорка

21.12.2018, 10:24

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А где вы были в ту ночь, 19 декабря?

Что чувствовали? О чем думали?..

Я, как и многие белорусы перед теми выборами, не верил ни в протесты, ни в перемены. Отсутствие единого кандидата, массовые визиты иностранных делегаций, заметная оттепель во время кампании всех расслабила и утомила одновременно. В сам день 19 декабря я наблюдал на участке в Советском районе. У нас однозначно побеждал Андрей Санников, но высыпав бюллетени досрочного голосования, Санникову записали 15-20 процентов...

Подсчет закончился. Выходим с участка. И тут начинается удивительное. Интернет не работает. По обрывистым телефонным разговорам понимаю, что Площадь - есть. Летим в центр. Не верю глазам. Проспект полный, не продохнуть. Это были моменты эйфории, которые быстро закончились самым брутальным разгоном, пожалуй, за всю современную историю Беларуси.

Помню, когда все началось, на секунду увидел маму, зажатую между рядом ОМОНа и памятником Ленину. Потом раздались хлопки, откуда возникла новая цепь «космонавтов», и через секунду никого уже не было на ее месте...

В нашем квадрате, окруженном милицией, было человек 30. У меня был мегафон. Мы начали скандировать «Милиция с народом». Вдруг милиционеры пошли в наступление. Все начали бежать, и я побежал.

У них были электрошокеры, у некоторых - дубинки. Мне чем-то заехали по голове, я упал. Чуть не разбил голову, шапка спасла. Кто-то подхватил под руки и потащил в сторону Красного костела. Мегафона в руках уже не было. Костел был закрыт. Нас окружили на входе. Мы начали петь. Но омоновцы пошли в наступление. Мы снова побежали.

Каким-то чудом вырвались. Добежали до Макдака на Октябрьской. Начали танцевать, петь «Три черепахи». Но и там нас догнали. Потом побежали в сторону Немиги... Продолжать догонялки уже не имело смысла.

Через несколько дней мы провели акцию солидарности с арестованными возле Окрестина. Поставили свечи. Запустили фейерверк. От ареста меня спасло съемочная группа Al-Jazeera, которая провела до самого дома, и шестеро милиционеров в штатском просто не посмели вязать на камеру. Следующую неделю я прятался, но перед самым Новым годом - все же поймали. Включил телефон на одну смс - через 10 минут уже была машина.

В тюрьме не было скучно. Ведь все свои.

А вы помните тот день?

Франак Вячорка, Фейсбук