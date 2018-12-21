Видеофакт: В Чаусах на реке появился вращающийся ледяной круг 21.12.2018, 23:02

В Чаусах зафиксировали природный феномен.

Видео редкого природного явления в редакцию tut.by прислал Александр Лукутин.

Такие ледяные круги — редкое природное явление. Они появляются в реках с медленным течением и представляют собой идеально ровные, неспешно вращающиеся круги изо льда. Такие круги образуются благодаря вихревому течению, возникающему в реке. Попавший в такое течение кусок ледяного покрова начинает вращаться. Во время вращения края этого куска стачиваются об окружающий его лед, и вскоре может получиться ровный круг, иногда — очень внушительного размера, от нескольких метров до нескольких километров.

А самый большой ледяной круг обнаружили в 1999 году на Байкале — его диаметр составлял 4 километра.

Чаще всего ледяные круги можно наблюдать в Скандинавии и Северной Америке, но также их встречали в Великобритании, Германии и России. Как оказалось, теперь этот природный феномен можно увидеть и в Беларуси.