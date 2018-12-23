SpaceX запустила в космос новейший геолокационный спутник для ВВС США 23.12.2018, 18:09

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Компания отказалась возвращать первую ступень ракеты из-за предъявляемых к миссии требований.

Американская компания SpaceX заявила об успешном запуске ракеты-носителя Falcon 9 c космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида, передает newsader.com.

Прямая трансляция ведется на сайте компании.

Ракета доставит на орбиту новейший геолокационный спутник GPS для ВВС США. Компания отказалась возвращать первую ступень ракеты из-за предъявляемых к миссии требований.