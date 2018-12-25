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Кевин Спейси записал видеообращение от лица героя «Карточного домика»

  • 25.12.2018, 8:25

Актер также обыграл сцену из шестого сезона сериала.

Актер Кевин Спейси разместил в Twitter видеообращение от имени Фрэнка Андервуда - своего героя из сериала "Карточный домик" (House of Cards).

"Я знаю, чего вы хотите, - говорит актер с интонацией персонажа. - Конечно, нас пытались разлучить, однако у нас есть нечто слишком сильное и властное. Мы - ты и я - делились всем друг с другом, я рассказал тебе о своих самых потаенных и мрачных тайнах. Я показал тебе, на что способны люди, шокировал тебя своей откровенностью, хотя при этом я скорее бросал тебе вызов и заставлял задуматься".

"Я знаю, чего ты хочешь - чтобы я вернулся", - продолжает Спейси. При этом актер обыгрывает сцену из шестого сезона сериала, в которой Клэр Андервуд (в исполнении Робин Райт) стоит у могилы супруга и надевает его перстень.

"С каждым днем во мне растет уверенность в том, что достаточно скоро ты узнаешь всю правду, - предупреждает актер. - Подожди, мне только пришло в голову, что ты на самом деле ведь не видела, как я умер, не правда ли? Выводы могут ввести в большое заблуждение".


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