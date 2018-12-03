8:2 в пользу США: Инвестбанки оценили торговое перемирие Си и Трампа 3.12.2018, 19:38

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У Китая не было выбора, кроме как избежать лобового столкновения c США.

Немного надежды. На первый взгляд, все хорошо. Работа пока продолжается.

Реакция инвесторов и аналитиков на итоги встречи между Дональдом Трампом и Си Цзиньпином предполагает, что на рынках вряд ли начнется оглушительное ралли рисковых активов. Тем не менее тот факт, что сторонам удалось избежать эскалации трений, может принести некоторое облегчение, пишет Bloomberg (перевод - finanz.ru).

Оливье д’Асье, руководитель прикладной аналитики Axioma Inc. по странам Азиатско-Тихоокеанского региона и Австралазии:

Таким рисковым активам, как акции, предстоит хорошая неделя, но масштабная ребалансировка в облигациях перед очередным понижательным циклом в экономике продолжится. Учитывая возможность еще двух повышения ставки ФРС (по крайней мере), инверсия кривой доходности все еще актуальна для начала следующего года.

Теодор Болл и Ариэль Ши из JPMorgan Chase & Co:

Ни одна из сторон не пошла на серьезные уступки, и сделка на рабочем уровне по-прежнему проблематична, учитывая, насколько далеки друг от друга обе стороны. Этот результат должен оказать поддержку ралли конца года, но он, как и "голубиный" сдвиг ФРС, позитивен только на первый взгляд, и следующий год будет более сложным, чем даже 2018 год.

Анинда Митра, старший аналитик BNY Mellon Investment Management по гособлигациям:

Я бы оценил ситуацию как позитивную для рисковых активов в краткосрочной перспективе, и защитные активы в ближайшее время должны показать отстающую динамику. Рынки будут воодушевлены. И все же я бы дождался подробностей и последил за ситуацией на горизонте 90 дней.

Шейн Оливер, руководитель инвестиционной стратегии AMP Capital Investors:

Эти события немного ослабят повышательное давление на доллар, и это будет хорошей новостью для валют развивающихся стран. Было бы неправильно говорить, что торговый вопрос полностью снят, но на данный момент есть некоторая надежда на то, что на каком-то этапе следующего года будет достигнуто определенное, даже постоянное решение.

Цутому Сома, генеральный менеджер отделения SBI Securities Co. по инвестиционным трастам и инструментам с фиксированной доходностью:

Похоже, что соотношение выигрыша составило 8:2 в пользу США. Перед Китаем фактически поставлена огромная задача на будущее. У Китая, возможно, не было выбора, кроме как избежать лобового столкновения, поскольку его экономика в настоящее время находится в цикле замедления, а также избежать дальнейшего ослабления.

Дэниэл Бин, руководитель отдела валютных исследований Australia & New Zealand Banking Group Ltd.:

Встреча дала сторонам время на поиск компромиссов, и это подогреет спрос на риск в финале трудного года, особенно на развивающихся рынках.

Сью Трин, глава отдела стратегии RBC Capital Markets по валютам Азии:

У рынков появится чувство кратковременного облегчения, что пошлины не повысятся 1 января. Многое будет зависеть от событий в ближайшие 90 дней, но, учитывая, что США и Китай находятся в разных условиях, мы не думаем, что оптимизм продержится.