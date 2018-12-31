В каком регионе Беларуси больше всего долгожителей? 1 31.12.2018, 19:11

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В нашей стране проживает 400 человек, возраст которых превышает 100 лет.

Об этом сообщает Минтруда. Больше всего долгожителей насчитывается в Минске — 63 человека, а также в Витебской и Гродненской областях — по 62, пишет tut.by.

Меньше всего долгожителей проживает в Брестской области — 44 человека. Для сравнения: в Могилевской — 52, Минской — 58, а в Гомельской — 59.

Ранее в Институте генетики и цитологии НАН Беларуси отмечали, что продолжительность жизни связана с образом жизни. При этом генетические особенности влияют на здоровье и долголетие на 25%. Остальные 75% — это образ жизни и окружающая среда.