Павел Северинец - Лукашенко: Оставь народ в покое и уходи 6 Павел Северинец

4.12.2018, 19:35

1,669

ФОТО: SVABODA.ORG

Режиму тунеядцев пора на выход.

До какого же дна подлости надо дойти, чтобы, живя за народные деньги, этот самый народ обдирать до крови - и при этом тыкать ему, народу, «тунеядством»!

Потому что не нужны Беларуси 50 тысяч чиновников, тысячи «бюджетных» бээрсэмов, идеологов, гебистов, райисполкомы на 300-400 бюрократов, которые годами ищут либо придумывают гайки, чтобы закрутить еще парочку.

Сказал же тебе, тунеядцу, народ в прошлом году: уходи! Испугался, вывел на улицы милицию и войска, отполз, так как зашатался трон. Отдышался. Нет, надо довести всем: мол, я крутой, я вас, гадов, все равно прижму.

Если ты такой крутой - кремлевских бандитов отсюда повыганяй. А народ оставь в покое. И уходи. Иначе прижмет тебя Господь - так, что не вздохнешь.

Режиму тунеядцев пора на выход!

Павел Северинец, Facebook