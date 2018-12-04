Павел Северинец - Лукашенко: Оставь народ в покое и уходи

Павел Северинец - Лукашенко: Оставь народ в покое и уходи6
- Павел Северинец
- 4.12.2018, 19:35
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Режиму тунеядцев пора на выход.
До какого же дна подлости надо дойти, чтобы, живя за народные деньги, этот самый народ обдирать до крови - и при этом тыкать ему, народу, «тунеядством»!
Потому что не нужны Беларуси 50 тысяч чиновников, тысячи «бюджетных» бээрсэмов, идеологов, гебистов, райисполкомы на 300-400 бюрократов, которые годами ищут либо придумывают гайки, чтобы закрутить еще парочку.
Сказал же тебе, тунеядцу, народ в прошлом году: уходи! Испугался, вывел на улицы милицию и войска, отполз, так как зашатался трон. Отдышался. Нет, надо довести всем: мол, я крутой, я вас, гадов, все равно прижму.
Если ты такой крутой - кремлевских бандитов отсюда повыганяй. А народ оставь в покое. И уходи. Иначе прижмет тебя Господь - так, что не вздохнешь.
Режиму тунеядцев пора на выход!
Павел Северинец, Facebook