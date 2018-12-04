Минское «Динамо» проиграло дома «Нефтехимику»3
- 4.12.2018, 22:31
Минчане проиграли со счетом 1:2.
Минское "Динамо" потерпело домашнее поражение от "Нефтехимика" в матче чемпионата КХЛ — 1:2, передает pressball.by.
Нижнекамский клуб прервал серию из пяти неудач подряд.
ДИНАМО Мн — НЕФТЕХИМИК — 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
ДИНАМО Мн: М.Карнаухов (59.25); Хенкель — Уиркош, А.Костицын — Хауден — Д.Буйницкий; Блум — Лисовец, С.Костицын — Ковыршин — Когалев; К.Готовец — Осипов, Ден.Казионов — А.Терещенко — Павлович (к); А.Гаврус — Волков — Китаров.
НЕФТЕХИМИК: Коротаев; Анд.Сергеев — Полашек, Няттинен — Руохомаа — Пуустинен; Брынцев — Мусин, Э.Галимов (к) — Нестрашил — Бикмуллин; Тимашов — Шарипзянов, Падакин — Куликов — Шиксатдаров; Хайруллин — Шарифьянов — Аркалов; Здунов.
ШАЙБЫ: 1:0 — А.Терещенко (Павлович, 8.27). 1:1 — Шарипзянов (Нестрашил, Шарифьянов, 33.13). 1:2 — Пуустинен (Полашек, Руохомаа, 42.36).