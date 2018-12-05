Андрей Сидоренко: Бут — хороший игрок, он придаст «Динамо» импульс в атаке 5.12.2018, 9:18

Дэвид БУТ

Фото: AFP

Главный тренер клуба подтвердил информацию о переходе в стан «зубров» американского форварда.

Главный тренер минского "Динамо" Андрей Сидоренко на пресс-конференции после поражения от "Нефтехимика" (1:2) подтвердил информацию pressball.by о переходе в стан "зубров" американского форварда Дэвида Бута, который провел десять сезонов в НХЛ, а в КХЛ ранее выступал за "Адмирал" и "Авангард".

"Ждем. Он очень хороший игрок и придаст нам импульс в атаке", — сказал Сидоренко.