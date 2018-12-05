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Синоптики: Завтра ожидается до +1°С

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  • 5.12.2018, 18:04
  • 1,189

Прогноз погоды на ближайшие три дня.

6 декабря погодные условия на территории Беларуси будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, лишь ночью по востоку республики скажется влияние малоактивного фронтального раздела. Ожидается облачно с прояснениями, сообщает pogoda.by.

Преимущественно без осадков, лишь ночью по востоку страны пройдут небольшие осадки (в основном снег, мокрый снег). Ночью и утром местами слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -1..-7°С, максимальная - в середине дня составит -4..+1°С. Атмосферное давление ночью будет расти, днем существенно не изменится.

7 декабря ночью в основном сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, отступающей на восток, утром и днем скажется влияние фронтального раздела, смещающегося с территории Польши. Ночью в крайних западных, а днем и в центральных районах страны пройдет кратковременный снег. Утром и днем по западу ожидаются осадки (мокрый снег, дождь), местами гололед. В отдельных районах туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, южный умеренный, днем по западной половине порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -1..-7°С, по востоку -8..-12°С, максимальная - днем 0..-6°С, по юго-западу до +2°С.

8 декабря республика будет находиться в зоне фронтальных систем перемещающихся с Западной Европы. На большей части территории страны ожидаются осадки (снег, мокрый снег, переходящий в дождь). Местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер южной четверти умеренный, местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -1..-7°С, по востоку страны местами до -10°С, максимальная - днем -5..+2°С; в западных районах республики ночью около 0°С, днем +3..+5°С.


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