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«Тринадцать часов, чтобы получить справку! Не перебор ли?»

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  • Игорь Деменков, onliner.by
  • 6.12.2018, 9:53
  • 2,522

Белорусская бюрократия как театр абсурда.

Помню, как мальчишкой с дедушкой ездил на дачу. Вылазки за город были по две недели, поэтому сборы накануне проводились основательные. И вот утром, отойдя от дома метров на семьсот, я опомнился, что забыл в коридоре любимую кепку с вышивкой Metallica. А в то время круче был лишь орущий пес из тамагочи. Китайского гаджета у меня не было, а кепка была, но дома. И я побежал за ней. А когда вернулся с уже укрытой макушкой, дед сказал, что из-за дурной головы никогда ногам покоя не будет. Пацаном я бурчание старика не понял и лишь сильнее натянул любимую бейсболку на лоб.

Со временем кепка износилась, а я успел убедиться с десяток раз в правдивости слов дедушки. Последний раз совсем недавно. Помните, я писал про партнерские роды? Так вот, после рождения дочери у супруги в Фонде социальной защиты населения потребовали аж десять (!) справок для получения пособия по уходу за ребенком. Две из них должен принести я. С отца ребенка требуют выписку из трудовой книжки и справку о составе семьи. И если для получения первого документа мне пришлось зайти на три минуты в соседний с редакцией кабинет, то на второй пришлось потратить в 260 раз больше времени.

Все дело в том, что я тот самый «замкадыш» и справку о составе семьи мне может выписать лишь расчетно-справочный центр населенного пункта, где я прописан. А он находится в четырех часах езды от кольцевой. Согласитесь, ехать ради одной бумажки в другой город не самая лучшая затея, когда твоя помощь нужна супруге.

А так как документ необходим, было решено попросить мою мать, чтобы она получила справку. Все же не чужой человек, а самый что ни есть ближайший родственник. Но в центре от такой просьбы у специалистов чуть не упал начес, и они отправили маму к директору. Но и она не помогла, выдавив из себя лишь строго-бюрократичное «не положено».

По дороге домой из редакции заметил голубую машинку почты. Ну, думаю, можно же заказным письмом отправить. За экономию своего времени я готов заплатить! Утром позвонил в центр, но и мне в трубку последовал все тот же строгий ответ: нельзя. Выдаем только по предъявлению паспорта.

Театр абсурда, не так ли?

Запрашиваемая справка не секретная, все данные есть в открытом доступе. Да и мне лично она не нужна. Нет у меня необходимости вешать ее на стенку и любоваться каждое утро за завтраком. Этот документ требует один государственный орган у другого государственного органа. Но почему посредником должен выступать я?

Сегодня у каждого продавца апельсинов есть возможность продать фрукт через терминал, а отправить документ электронной почтой по закрытому каналу связи нельзя. Даже за деньги. Почему для получения билета на самолет тоже нужен паспорт, но у всех авиаперевозчиков есть возможность приобрести посадочный талон и пройти регистрацию онлайн, сидя у себя на кухне? Но наши делопроизводители не знают об этом, хотя у каждого на рабочем месте есть компьютер. Интересно, зачем он им?

В итоге я купил билет на дизель и отправился слушать четырехчасовой стук колес. Пока ехал, сосед по вагону рассказал историю, что в его поликлинике, чтобы попасть к хирургу, нужно взять электронный талончик в регистратуре. Но дальше срабатывает наш фирменный отечественный рецепт борьбы с бюрократией — пытаясь ее победить, чиновники всё только усугубляют. Талончик электронной очереди дает всего лишь право на то, чтобы занять свое место в другой, уже живой очереди, и только после нее ты получишь доступ к врачу. Отрубили у Горыныча одну голову, а на ее месте две сразу выросло!

Аналогичным образом я потерял два часа времени, когда ездил в службу «Одно окно», чтобы подать заявление с указанием, в какой детский сад города мы планируем отправить дочь. (Если помните, она родилась месяц назад.) Просто, если этого не сделать сейчас, как объясняют делопроизводители, в дошкольное учреждение вблизи дома можно и не попасть.

Ладно, может, так и есть, очереди (только теперь не живые, а, скажем, виртуальные) действительно большие. Изучил информацию — на сайте районного отделения исполкома был указан адрес, где, по их информации, размещается служба «Одно окно» для постановки на учет. Пришел с твердой уверенностью, что название службы оправдает себя. Наивный парень! Конечно же, по указанному адресу нужно было лишь записаться в какой-то журнал, а подавать заявление — в другом здании. «Там уже точно находится служба!» — уверили меня. Я помчался как ветер!

Пришел, получил электронный билет (и никакой живой очереди, замечу!), полчаса сосредоточенно скроллил социальные сети, сидя в очереди к специалисту. Заветная дверь открылась, из нее уже бил яркий свет! Но тут облом. Из света явилась тетя, от которой я узнал, что «база данных сломалась», заявление сегодня не примут. Чего я сидел эти полчаса? Так ведь с пользой — посты полайкал. Стал было ворчать, что отпросился с работы, на что получил безапелляционное: «А вот этого НЕ НАДО! Мы работаем, если так сложно, в выходные и будние дни до восьми вечера. Все для людей!»

Надеюсь, получится проскочить «Одно окно» в следующий раз.

Однажды я написал про потерянное время в армии. Пока разбирался с процессом получения справки о составе семьи, испытал флешбэк в те времена. Вы только подсчитайте, сколько у меня ушло времени ради одного документа из списка, где их десять: час от дома до железнодорожного вокзала, четыре часа на поездку в дизеле, полчаса — чтобы добраться до расчетно-кассового центра, десять минут на получение трех копий документа, два часа времени, которые потратила моя мама, пока ходила в центр за меня, двадцать минут телефонных разговоров и просьб отправить выписку почтой. Вышло тринадцать часов и тридцать минут. Это почти два рабочих дня.

Не много ли для одного документа, который можно было перевести в электронный вид и в несколько кликов отправить адресату? Почему моими ногами управляют другие головы, а не моя?

Игорь Деменков, onliner.by


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