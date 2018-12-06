Павел Климкин: Заявлений об агрессии России мало, нужны действия 6.12.2018, 18:04

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Павел Климкин

Фото: Anadolu Agency/Getty Images

Министр иностранных дел Украины выступил на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

Международное сообщество должно консолидировано отреагировать на акт вооруженной агрессии РФ против Украины возле Керченского пролива, а также требовать от Москвы вернуть пленных украинских моряков.

Это отметил министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время 25-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Милане, сообщает censor.net.ua.

"Нужна быстрая и консолидированная международная реакция на этот акт агрессии. Заявлений недостаточно, нужны действия", - заявил он, говоря об инциденте 25 ноября возле Керченского пролива.

Климкин напомнил, что на повестке дня уже пятого заседания Совета министров ОБСЕ доминирует дестабилизирующее поведение России "как главная угроза европейской безопасности".

В нынешнем году Россия не пресекала эти действия, а, наоборот, расширила свои агрессивные действия на Азовское море, Черное море и Керченский пролив.

По словам министра, атака российских военных на украинские корабли 25 ноября возле Керченского пролива, согласно международному праву, является актом агрессии.

Он напомнил, что 24 украинских моряка захвачены и сейчас являются военнопленными, доступ к ним запрещен. "Мы должны совместно требовать от России немедленного освобождения и безопасного возвращения в Украину", - заявил Климкин.

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября проинформировали, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских кораблей, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя Азовского моря. В частности, российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик.

При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляют, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

Позже ВМС Украины сообщили, что катера ФСБ РФ огнем на поражение повредили МБАК "Бердянск", есть раненый. А затем заявили о захвате всех трех кораблей спецназом РФ и шести раненых.

26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения сроком на 30 дней в Винницкой, Луганской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Херсонской областях, также это касается внутренних вод Азово-Керченской акватории.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".