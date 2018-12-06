Зять президента Грузии задержан в результате спецоперации в Тбилиси
- 6.12.2018, 20:47
- 1,855
С именем зятя президента Грузии связано несколько криминальных инцидентов.
Зять президента Грузии Миндия Гогочури и его друг были задержаны в Тбилиси в результате спецоперации. Об этом сегодня, 6 декабря, сообщает «Эхо Кавказа» со ссылкой на телекомпанию «Рустави 2».
Спецоперация прошла накануне ночью в доме, где Гогочури снимает квартиру. В результате следственных мероприятий полицейские изъяли огнестрельное оружие. Согласно распространившейся информации, Гогочури и его знакомый выкинули оружие из окна перед началом спецоперации.
Миндия Гогочури является гражданским мужем падчерицы четвертого президента Грузии Георгия Маргвелашвили - дочери первой леди Маки Чичуа от первого брака.
С именем зятя президента связано несколько криминальных инцидентов. За последние пару лет Гогочури дважды оказывался в больнице с огнестрельными ранениями. В январе 2017 года вместе с ним был ранен его друг, которого впоследствии задержали за незаконное хранение наркотиков.