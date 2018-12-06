закрыть
6 декабря 2018, четверг, 22:03
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

Зять президента Грузии задержан в результате спецоперации в Тбилиси

  • 6.12.2018, 20:47
  • 1,855
Миндия Гогочури
Фото: Kvira.ge

С именем зятя президента Грузии связано несколько криминальных инцидентов.

Зять президента Грузии Миндия Гогочури и его друг были задержаны в Тбилиси в результате спецоперации. Об этом сегодня, 6 декабря, сообщает «Эхо Кавказа» со ссылкой на телекомпанию «Рустави 2».

Спецоперация прошла накануне ночью в доме, где Гогочури снимает квартиру. В результате следственных мероприятий полицейские изъяли огнестрельное оружие. Согласно распространившейся информации, Гогочури и его знакомый выкинули оружие из окна перед началом спецоперации.

Миндия Гогочури является гражданским мужем падчерицы четвертого президента Грузии Георгия Маргвелашвили - дочери первой леди Маки Чичуа от первого брака.

С именем зятя президента связано несколько криминальных инцидентов. За последние пару лет Гогочури дважды оказывался в больнице с огнестрельными ранениями. В январе 2017 года вместе с ним был ранен его друг, которого впоследствии задержали за незаконное хранение наркотиков.


популярное за неделю

Мнение

Россия - подопытный кролик Китая
Россия - подопытный кролик Китая Лилия Шевцова
Мышеловка на грани хлопка
Мышеловка на грани хлопка Александр Обухович
Поставить Путина на место за пять шагов
Поставить Путина на место за пять шагов Майкл Карпентер
Забавная арифметика рынка труда в Беларуси
Забавная арифметика рынка труда в Беларуси Константин Скуратович