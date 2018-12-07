Зря стараетесь, парни в погонах 1 Ирина Халип

7.12.2018, 9:28

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Ирина Халип

В страшных снах они видят Площадь.

На этот раз Евгению Афнагелю повезло. Или не повезло – это будет понятно потом. Но то, что случилось с ним в среду, - это не провокация с задержанием в отношении одного активиста. Это серьезное предупреждение всем нам. Они меняют методы.

Раньше, вспомните, все было легко и просто: нужно изолировать человека перед акцией протеста – пожалуйста: схватили на улице или дома, составили протокол об административном правонарушении (шел по улице, ругался матом) – и вот вам готовы пятнадцать суток. Или десять, или пять – это уже никакого значения не имеет. Могут освободить, не дождавшись окончания срока, могут, не выпуская из тюрьмы на Окрестина, добавить еще столько же. Могут дать «сутки», но не посадить – иди домой, дорогой товарищ, мы тебя посадим тогда, когда наступит нужный политический момент.

Так это работало десятилетиями, активисты успели обзавестись женами, детьми, хозяйством и собаками, но их все так же хватают на улицах и увозят по так хорошо изученному маршруту. Лица судей и вохры в изоляторе тоже меняются – кто спился, кто на повышение пошел, - а схема все та же. Удобная, отработанная до мелочей схема, стопки уже заполненных протоколов, куда нужно только фамилию вписать, и ящики готовых приговоров. Когда уж совсем отчаянно нужны деньги, чтобы пенсии раздать, схема на некоторое время меняется: в ход идут все те же задержания, протоколы о нецензурной брани, только приговоры берутся уже из другого ящика – того, где огромные штрафы. Подлатали дыру, насобирали денег – можно снова сажать. А теперь, с задержанием Афнагеля, стало ясно, что схема изменилась. Причем изменилась в худшую сторону.

Евгения «пасли», как обычно, а действовали по-другому. Обвинили в краже стройматериалов, которые были у него в багажнике. Да еще и того торговца со строительного рынка оперативно в милицию доставили и устроили им очную ставку. Требовали, чтобы предприниматель написал заявление. Говорили Афнагелю: «Ну все, отсюда поедешь в ИВС». Готовили документы для конвоя. А потому вдруг что-то произошло, и Жене сказали: все, свободен, теперь ты свидетель. А по какому делу свидетель? По делу о краже, разумеется. А кто, собственно, украл, если ничего не украли? Да какая тебе разница, собственно…

Я не знаю, что у них пошло не так. Всякие гэбэшно-милицейские начальники очень любят употреблять выражение «казус исполнителя». Возможно, на этот раз именно тот казус и случился. К примеру, перепутали место. Большое начальство велело устроить провокацию на рынке – пучок укропа украл, к примеру, - а исполнители сдуру помчались за Женей на строительный рынок. Все устроили честь по чести – да и какая, казалось бы, разница: такой рынок, сякой рынок? А начальство сообразило, что стройматериалы – это такая штука, которую на рынке не сопрешь. Их разве что со склада воровать можно. И срочно велело задержанного отпустить, но дело не закрывать. Пусть себе висит, чтобы потом говорили: «Афнагель? Да-да, помню. То ли он украл, то ли у него украли – в общем, неприятная какая-то история была».

Следует, конечно, ждать новой истории, потому что это новый сценарий спецслужб. На Евгении началась апробация. Не нужно больше сажать на 15 суток, понятных всему миру, лучше замазывать уголовными делами, чтобы и у тех, для кого авторитет Афнагеля неоспорим, возникли смутные сомнения («ложки нашлись, но осадок остался»), и у тех, кто там, за пределами родной страны, определяет западную политику в отношении Беларуси («вот раньше были химически чистые, кристально непорочные политзаключенные, а сейчас у всех какие-то мутные уголовные истории»). Конечно, и у тех, и у других интеллект куда выше, чем у разработчиков подобных сценариев, и все провокации, сегодняшняя и будущие, окажутся очередным плевком в бездну. Но в качестве предостережения – хорошо. Нужно быть вдвойне осторожными, чтобы не облегчать им работу. Не считать ворон, не щелкать клювом, не расслабляться. Быть внимательными и сосредоточенными. И, конечно, смелыми.

Потому что, как ни странно, новость о провокационном задержании Евгения Афнагеля – из хороших. Так действуют, когда сдают нервы. Таких, как Женя, боятся смертельно. Они ведь не боятся никаких круглых столов, семинаров, конференций и резолюций – только протестов. В страшных снах они видят Площадь. И готовы на все, чтобы этого не допустить.

Зря стараетесь, парни.

Ирина Халип, специально для Charter97.org