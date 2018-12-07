Евро подорожал перед выходными 7.12.2018, 13:44

Российский рубль продолжает дешеветь.

На валютных торгах в Минске 7 декабря евро подорожал, а доллар и российский рубль подешевели.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Доллар стал дешевле на Br0,001 и составляет Br2,1329 (6 декабря - Br2,1339 за $1).

Евро подорожал на Br0,0079 до Br2,4253 (6 декабря - Br2,4174 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,007 до Br3,1894 за 100 российских рублей (6 декабря - Br3,1964 за 100 российских рублей).