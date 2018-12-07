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Агентство Fitch улучшило макроэкономический прогноз для Польши

  • 7.12.2018, 14:34

В специальном отчете Fitch отметил стабильную перспективу польского финансового сектора.

Агентство Fitch повисло макроэкономический прогноз динамики роста ВВП Польши на 2018 год с 4,8% до 5,1%, а на 2019 год – с 3,6% до 3,8%, передает «Радио Польша».

В 2020 году Fitch ожидает приостановление темпа роста экономики в Польше до 3%, раньше прогнозировалось – до 2,9%.Агентство предполагает, что перед парламентскими выборами в 2019 году правительство применит количественное смягчение в финансовой политике, главным образом, в форме увеличения расходов на социальные нужды, которые будут поддерживать экономический рост.Fitch прогнозирует, что инфляция в Польше пересечет инфляционный порог в конце 2019 года, по причине роста зарплат и увеличения цена на электроэнергию.

Агентство Fitch также опубликовало Отчет о банках в Центральной и Восточной Европе (СЕЕ). Согласно этому документу, перспектива банковского сектора в Польше стабильна, что отображает хорошую финансовую ситуацию польских банков, их сильные капиталы и ликвидность, основанную на депозитах местных клиентов.

Агентство Fitch Ratings Inc. — это американская корпорация, известная, в основном, как рейтинговое агентство. Fitch Ratings наряду со Standard & Poor’s и Moody’s входит в «большую тройку» международных рейтинговых агентств. Их главная задача заключается в предоставлении мировым кредитным рынкам независимых и ориентированных на перспективу оценок кредитоспособности, аналитических исследований и данных.


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