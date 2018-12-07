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Жительница протестного дома на Розы Люксембург: Что дороже, люди или машины?

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  • 7.12.2018, 15:04
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Фото: REALT.BY

Жильцы «Розочки» продолжают свою борьбу.

В пятницу утром жильцы девятиэтажки на 2-м переулке Розы Люксембург, которая расположена за исполкомом Московского района и офисной высоткой, выступили против строительства парковки.

–  Наш дом находится между железнодорожными путями и строящейся развязкой 1-го городского транспортного кольца, –  в сердцах рассказала «Салiдарнасцi» член инициативной группы дома 4 корпуса 2 Тамара Слижарная. – У нас осталось только 13 метров земли санитарной зоны, которая отделяет жилое здание от этих артерий. И вот здесь, на этом кусочке, где мы сами сажали деревья, генподрядчик ЗАО «Лект» собирается строить парковку для офисного здания.  

По словам собеседницы, утром на это место прибыли представители генподрядчика и «Зеленстроя» –  планировалась вырубка деревьев.

–  Что дороже, люди или машины!? Сколько можно издеваться над людьми? Перед строительством первого кольца аллею вырубили, 100-летние дубы убрали. Строили дорогу, чуть ли ни к фундаменту подобрались, дом этот может скоро развалится! – возмущается местная жительница. – И сейчас в темноте приходят и начинают безобразничать. Показывают разрешение, подписанное Римашевским (первый зампредседателя Мингорисполкома – С.). Что ни сделают ради денег! А с нами – ни тогда, ни сейчас – никто не советовался, хотя мы с заявлениями обращались и в прокуратуру. Где законы? Где Минприроды?

Как отметила Тамара Власовна, работники «Зеленстроя», услышав протесты местных жителей, пока ушли. Члены инициативной группы, в свою очередь, намерены экстренно отправиться в Мингорисполком, чтобы достучаться до Федора Римашевского и потребовать отмены строительства парковки.


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