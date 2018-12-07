Суд арестовал экс-президента Армении Кочаряна 6 7.12.2018, 16:03

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Роберт Кочарян

ФОто: EPA

Роберт Кочарян обвиняется в свержении конституционного строя.

Апелляционный уголовный суд Армении постановил оставить в силе решение суда общей юрисдикции об аресте бывшего президента Армении Роберта Кочаряна.

Об этом сообщает Радио Азатутюн.

Один из адвокатов Кочаряна Айк Алумян подтвердил, что суд отклонил жалобы стороны защиты.

Как подчеркнул адвокат, они будут обжаловать решение апелляционного суда во всех возможных инстанциях и всеми возможными способами.

"Это решение стало беспрецедентным в плане нарушений в правовой сфере... Естественно, оно было принято под давлением. Это ясно всем", - заявил Алумян.

Экс-президент Армении Роберт Кочарян обвиняется в свержении конституционного строя группой лиц по делу о событиях 1 марта 2008 года.

27 июля суд общей юрисдикции Еревана избрал в отношении Кочаряна в качестве меры пресечения двухмесячный арест. Однако 13 августа Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и освободил Кочаряна, приняв за основу право на неприкосновенность, данное президенту по Конституции.