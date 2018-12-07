Поссориться с поколением 2 Telegram-канал «СерпомПо»

7.12.2018, 16:50

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IC3PEAK (Айспик)

Российские власти как будто задались целью поссориться с теми группами общества, которые против них активно не выступали.

Рэперы сходили «во власть».

Или, как они считали, «во власть» — в Госдуму.

Чтобы разобраться «с властью», говоря словами персонажа Гарика Сукачева из «Игры в жмурки» — «че за непонятки такие»? Выступать не дают. Концерты отменяют.

«Мы пришли на конструктивный диалог, а не баттлиться!» — объявил рэпер Жиган. «Мы хотим получить вразумительные ответы, Поведение властей абсурдно, отмена концертов — это цензура, как бы это ни называли» — высказался рэпер Птаха.

Прав Птаха.

Ребята оказались умные. Поняли, что пришли не по адресу. Эта пустышка на Охотном ряду никакая не власть, ни на что не влияет, ничем помочь не может, интереса к созданным властями проблемам рэперов не испытывает. Впрочем, как и к проблемам остального российского народа.

Да и стоит ли рэперам ходить к власти? К настоящей власти, объявившей современной молодежной российской музыке войну? К той власти, о которой рэпер Птаха, отлично выдал:

Это так глупо, банально, вы тупого тупее.

Странно быть патриотом, но за кэш дяди Сэма.

Но сходили, посмотрели на «тупых, еще тупее». Ничего страшного — тоже опыт.

На фото: кадр из клипа международно известного аудиовизуального проекта IC3PEAK (Айспик), выступления которого по стране запрещаются российскими властями.

Теперь о российской власти.

Она как будто задалась целью поссориться с теми группами российского общества, которые против нее активно не выступали.

Главное здесь, конечно, в 2018-м году, пенсионный грабеж Путина – рост пенсионного возраста, рост налогов, который выбил из-под этой власти табуретку с десятками миллионов лояльных людей. На пустом месте.

Но это – старшее поколение. Его, так сказать, уже «обработали», настроили против себя, горе-правители.

Теперь принялись за молодежь – и тоже на пустом месте. Стали активно превращать в противников и запрещать субкультуру, которая, может быть, и содержит неприятные для власти стариков тексты, но смысл ее в ритмах, ощущении времени, образах, а вовсе не только в словах. Принялись не пускать, защищать от «вредных» слов – строить плотину посреди океана.

И получат в ответ теперь уже молодое поколение, рассерженное тем, что властные стариканы лезут в их мир.

«Мы все равно будем петь свою музыку!» — бросил на прощание Птаха равнодушному думскому залу.

Они будут петь и они победят.

Как победило поколение «Кино» и «Аквариума».

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