Навальный рассказал о бизнесе семьи Пескова в Крыму 1 7.12.2018, 17:45

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Алексей Навальный

Верхушка российской власти шикует за счет населения.

Одной из тем выпуска передачи «Россия будущего» на Ютуб-канале Навальный LIVE стала бурная «предпринимательская деятельность» в аннексированном Крыму жены пресс-секретаря Путина Д. Пескова Татьяны Навки, которая, как удалось выяснить команде оппозиционера, является совладельцем 17-ти процентов акций крымского производителя технической соли. Самый интересный момент, по словам ведущего выпуска А. Навального, – это то, что как только Навка стала акционером предприятия, оно превратилось в местного монополиста, единственного поставщика технической соли для «Крымавтодора», обеспечив тем самым колоссальные прибыли своей владелице.

Подобные манипуляции с захватом госконтрактов и монополизацией рынка, по мнению оппозиционера, – не что иное как легализация уже принятых взяток, когда ближайший родственник (в данном случае – жена) чиновника получает «долю», участвует в госконтрактах, продает тот или иной товар либо услугу (в случае Навки – соль) дороже ее максимальной цены и на вырученные деньги проводит время на шикарных яхтах. Вот это – излюбленная схема деятельности приближенных к Кремлю «предпринимателей», которые, по словам главы ФБК, являются самыми настоящими «жуликами».

Политик заявил, что после услышанного в свой адрес Песков и его супруга могут подать на него в суд, но он не откажется от своих слов и продолжит рассказывать рядовым россиянам о том, как верхушка российской власти шикует за счет населения.

Детальнее о подозрительных бизнес-проектах пресс-секретаря Путина и его жены можно узнать, посмотрев опубликованное ниже видео: