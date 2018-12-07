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Истории белорусок, которые зимуют в теплых странах

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  • 7.12.2018, 20:23
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Белоруски рассказали, почему уехали зимовать в теплые края.

На выходных синоптики обещают оттепель с мокрым снегом и дождем. В субботу в среднем по стране −3…+2°С. Tut.by поговорил с белорусами, которых прогнозы погоды не пугают. А все потому, что зимовать они уехали в теплые края.

Елена и Алексей зимуют в Египте: «В месяц на двоих 1100−1200 долларов»

Елена Силаева с мужем Алексеем остановились в Дахабе и собираются пробыть здесь до апреля−мая. Днем у них +24…26.

Фото: личный архив героев

— 1 декабря, когда белорусские друзья вдруг стали постить в соцсетях фотки снега и поздравлять друг друга с первым днем зимы, я смотрела на это и думала: хорошо, что мы далеко, — говорит Елена и рассказывает о себе и муже: — Мы с Лешей из Минска. Я коуч и психолог, он программист. Вдвоем работаем удаленно, поэтому греемся без отрыва от производства.

Из Беларуси мы уехали еще в ноябре, три недели путешествовали по Израилю, а на прошлой неделе приехали в Дахаб. Место выбрали относительно бюджетное. В Минске сделали визу на 90 дней, когда закончится, съездим в аэропорт Шарм-эль-Шейх, и без проблем продлим.

Это наша первая зимовка. Почему решились? Интересно так долго пожить в другой стране, да и холод уже надоел. Я много путешествую и во время поездок часто знакомилась с ребятами, которые зимуют в теплых странах. Это целая культура. В Москве, например, особенно до кризиса, люди на октябрь−апрель сдавали квартиры, ехали в Таиланд, на Бали и за деньги от аренды отдыхали.

Вообще, все получается не так дорого, как кажется. Перед поездкой мы с мужем посчитали. В нашей однушке пока живет подруга. Она смотрит за нашим котом и платит коммуналку. Это первое, на чем мы экономим. Если прибавить к этой сумме деньги, которые зимой нужны в Минске на обслуживание машины, верхнюю одежду и обувь для двоих взрослых людей, то получается, жить в Египте не намного дороже. И это при том, что здесь нам приходится снимать квартиру.

На месяц в Дахабе мы закладываем 1100−1200 долларов на двоих. Часть денег взяли с собой, остальное будем зарабатывать тут.

У Леши «горят» проекты, поэтому он уже полностью включился в дела. А я еще в режиме полуотпуска. Время планируем распределять так: работаем с 8.00 до 13.00, потом с 16.00 до 19.00. А в обед можно поваляться на пляже. От нас до моря минуты три.

— Трудиться на курорте сложно?

— У нас из окна видно море. Работать и смотреть на волны приятнее, чем на серость и слякоть, — отвечает Елена. — В Дахабе мы живем без календаря. Сами назначаем себе выходные и рабочие. Кстати, тут мы встретили человек пятнадцать из Беларуси, кто-то приехал на месяц, кто-то — на зиму. Прелесть этого места в том, что если ты не на «удаленке», тут можно найти подработку. Например, стать инструктором по дайвингу, массажистом или учить детей и взрослых английскому. Кстати, мы познакомились с пожилым мужчиной, по-моему он из Полоцка, который по состоянию здоровья много лет здесь греется в морозы. Присматривает за детьми туристов — он тут очень популярный воспитатель.

Ася зимует во Вьетнаме: «На час я захлопываю ноутбук и среди рабочего дня иду на побережье»

Ася Синявская остановилась в деревне Муйне. За окном у нее +30, здесь она до 23 февраля. Девушка — контент-маркетолог в одной из московских компаний. Обычно удаленно работает из Минска.

Расходы на месяц: жилье — 270 долларов, мопед — 85 долларов. Расходы делит на двоих с подругой, которая тоже зимует во Вьетнаме. Еда — 200−250 долларов на человека.
Фото: личный архив героини

— Я и раньше на пару недель летала зимой в теплые страны, но всегда хотела уехать на весь сезон. Было интересно, как это: когда декабрь, а на улице нет снега. В 2018-м впервые обстоятельства сложились так, что я смогла себе это позволить.

— И как оно без снега?

— Хорошо, но, когда приехал на море, а нужно еще и работать, это странно. Важными вдруг стали вещи, на которые раньше в путешествиях не обращала внимания. Мне, например, пришлось купить рабочий стол, потому что под здешний я со своим ростом 1 м 65 см влазила, но коленки были на уровне ушей. А еще — выбрать симкарту с хорошим интернетом. Это на случай, если здесь вдруг отключится свет. Так я могу быстро раздать интернет и работать дальше. Команда ведь не виновата, что у меня тут Азия.

Остановилась я в Муйне — небольшой деревне, где много серферов и кайтеров. Она на 23 километра вытянута вдоль побережья. Зимовать я приехала с подругой. За две недели мы уже успели сменить три квартиры. Сразу остановились в гестхаусе, но там у постояльцев полностью отпускной режим. Они курили траву и веселились. В общем, работать в таких условиях как-то не очень, и мы переехали. В новом доме за ночь я поймала трех тараканов — и снова решили съезжать. Сейчас остановились в квартире гостиничного типа. У нас большая терраса, с которой в хорошую погоду видно море, а в плохую — пальмы. Стоит она 270 долларов на двоих. Вообще, цены на жилье тут разные — от 400 долларов в день до 200 в месяц.

Работаю я по московскому времени, и это не очень удобно. Когда у них 10.00 и начинается рабочий день, у меня уже 14.00. Когда у них все заканчивается, у меня 11 вечера, и если вдруг нужно задержаться, я начинаю хотеть спать. И это прямо проблема, потому что вставать стараюсь пораньше, чтобы увидеть рассвет.

При этом заметила, что здесь я все делаю эффективнее и быстрее. В таких местах осознаешь, что жизнь не ограничивается только работой. С первой частью дел стараюсь справиться до 5 вечера, чтобы успеть на пляж и посмотреть закат. До моря у меня 300 метров, поэтому на час я захлопываю ноутбук и среди рабочего дня иду на побережье.

С 8 утра до двух дня, пока коллеги еще спят, езжу, смотрю достопримечательности. Скоро займусь серфингом. В Минске, когда ты на «удаленке», вся жизнь сужается до пределов стола. А тут все кажется разнообразным.

На море, с моря, по пляжу, поесть — в день я хожу по 12 тысяч шагов. Морепродукты и фрукты тут стоят копейки, а качество еды хорошее. За неделю я похудела на два килограмма.

— А начальник ощущает, что ты работаешь из страны, куда наши люди обычно ездят отдыхать?

— Нет, насколько я знаю, он сам собирается в ближайшее время улететь пожить в Таиланд.

Наталья зимует в Таиланде: «Из кафе перед поездкой пришлось уволиться»

Наталья Полякович и шесть ее знакомых улетели зимовать в Таиланд. Уже неделю они живут на Пхукете, за окном +28.

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Моей ленте определенно не хватало ярких красок. Мы все еще в поиске жилья, очень активно ищем. В высокий сезон- задача не из простых. Говорят, что с 1 декабря цены выросли на 30%, а кто-то говорит и про все 50%. На пляже мы были только ночью.... и уже хочется релакса.... • С момента приезда прошло всего 3 дня, а по ощущениям неделя. 😊 Я рада лету, рада теплу и солнцу. • Передвигаемся мы на мотобайках, пока по 2 человека, но в будущем мне бы хотелось ездить самой 🤗 • Что касается макияжа, то я пока даже чемодан не распаковывала, грядет же переезд! Но дальше будет больше! И интересней! #рыжухавтайланде #рыжаярыжуха #рыжаячикуля #рыжуха #рыжухапутешествует

Публикация от Макияж Пхукет / Make Up Pkuket (@n.poliakovich)

— Хотя телефон пишет, что по ощущениям +32, — смотрит на смартфон девушка и рассказывает, что в теплых краях они останутся до конца февраля. — Это очень круто, когда на календаре декабрь, а я на улице в шортах и в майке. Вообще, я мерзляк, в Беларуси даже в шубе мерзла. Поэтому зимовать в тепле — моя давняя мечта.

В январе 2017-го я месяц была на Пхукете, в январе 2018-го — в Минске. Дома мне не хватало солнца, достала серость, и поняла: задача № 1 — зиму 2019-го провести в тепле. Рассказала идею знакомому, он — своей девушке, потом — другим ребятам, ребята решили взять с собой маму… Так собралась компания из семи человек — и 1 декабря мы улетели.

В Минске я работала баристой и занималась макияжем. Из кафе перед поездкой пришлось уволиться, хотя директор сказала, если захочу, то весной могу вернуться обратно. Пока желания нет, и я планирую полностью уйти в визаж. В Таиланде мне эти навыки тоже пригодятся. Перед поездкой я готовила плацдарм, чтобы была возможность тут подработать. Развивала Инстаграм, соцсети, постила много фото с хештегом Таиланд.

Работать планирую с русскоязычными туристами. Активно пишу фотографам и свадебным агентствам. Спрос на макияж вроде как есть. Ну, а если не получится, то у меня собраны деньги, чтобы себя здесь прокормить. В августе, когда уже купила билет в Таиланд, стала потихоньку откладывать. В принципе, отдых у нас не лакшери, поэтому стоит недорого.

— Сколько?

— С 1 декабря на острове начался высокий сезон, и цены подскочили на 30 процентов, — переходит к цифрам Наталья. — С 15 декабря все снова подорожает: до 15 января тут пик сезона. Но запросы у меня скромные, к тому же плату за жилье, еду, аренду байков мы делим на всех. Пока рассчитываю в месяц укладываться долларов в 350. Конечно, если бы я ехала одна, то понадобилось бы раза в два больше.

Три месяца в Таиланде я планирую не только работать. Сейчас, когда нет гонки «дом-работа», хочу начать фотографировать и развивать свой Инстаграм. В общем, плюсов много. Только родные далеко, и я скучаю.

— А то, что Новый год будет без снега, не расстраивает?

— Да он и в Беларуси несколько лет без снега, — смеется девушка. — Наоборот, в этом году мне повезет отмечать праздник дважды: сначала по тайскому времени, а через четыре часа — по минскому.


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